Gobierno destinará cifra histórica de $110,000 millones a Edomex

Para 2026‑2027 se construirán 10 puentes y nueve bachilleratos nuevos; además, ya hay 200 kilómetros de Senderos Seguros en operación

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este miércoles que se destinarán más de $110,000 millones de pesos en obras y acciones para el Estado de México, lo que se suma a los $95,000 millones anuales de los programas de Bienestar.

Durante su conferencia matutina desde el Centro de Convenciones en San Pedro Tototltepec, la mandataria federal aseguró que dicha inyección económica cuenta con el objetivo de atender las principales necesidades de la entidad más habitada de México.

"Cerca de 110,000 millones de pesos que estamos invirtiendo en el Estado de México, que se suman a los 95,000 millones anuales de los Programas del Bienestar. Es una inversión social muy importante para el Estado con más habitantes del país".

Conagua invierte $5,377 millones en obras hídricas del oriente del Edomex

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, dio a conocer los avances en infraestructura hidráulica y drenaje en el Estado de México.

El Plan Integral del Oriente contempla 96 obras en 2025 y 106 durante 2026, en 10 municipios de la zona, con una inversión total de $5,377 millones de pesos.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que se han pavimentado 677,028 metros cuadrados. Para 2026‑2027 se construirán 10 puentes y nueve bachilleratos nuevos; además, ya hay 200 kilómetros de Senderos Seguros en operación.

Detalló que el trolebús Chalco‑Ixtapaluca está en marcha y concluirá en 2027, mientras que el Tren México‑Querétaro lleva 20 % de avance y el Tren AIFA‑Pachuca quedará listo el próximo año.

Disminuye índice de homicidios dolosos hasta 58%, el nivel más bajo en 19 años

En materia de seguridad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos registra una caída del 58% en Estado de México en comparación con septiembre de 2024.

Subrayó que este año marca la cifra más reducida en este delito desde hace 19 años.

En la comparación del primer semestre 2026 contra 2025 destacan:

Extorsión (-40.7 %).

Robo a negocios con violencia (-38.2 %).

Robo de vehículo con violencia (-35.9 %).

Robo a transporte con violencia (-22.4 %).

Feminicidio (-22.2 %).

Robo a casa habitación con violencia (-21.7 %).

Lesiones por arma de fuego (-18.7 %).

Robo a transeúnte (-18.6 %).

Secuestro extorsivo (-11.1 %).

Incorpora Edomex robots de inteligencia artificial al C5 para seguridad

La gobernadora Delfina Gómez presentó a “Ceci”, el sistema robótico que refuerza al centro de monitoreo: realiza video-vigilancia, reconocimiento facial y seguimiento especializado en casos de violencia de género.

Al operativo también se suma el can K7 como apoyo al equipo.