Construirán preparatorias para reforzar seguridad en Cuautla: CSP

En su mensaje, afirmó que este viernes encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad en la entidad, en donde dio diversas instrucciones

Ante la detención del alcalde de Cuautla registrada a finales del mes de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, entre los avances para garantizar la paz y seguridad del municipio de Morelos, se llevará a cabo la construcción de una decena de planteles de Bachillerato Nacional "Margarita Maza".

Tras encabezar la entrega de Viviendas para el Bienestar, la mandataria federal afirmó que buscará atender a los habitantes a través de uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad para evitar que los jóvenes se vinculen en actividades ilícitas.

En su mensaje, afirmó que este viernes encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad en la entidad, en donde dio diversas instrucciones.

"La primera es atender las causas. Hay muchos jóvenes que no van a la escuela, los jóvenes tienen que ir a la escuela".

Ante la falta de preparatorias en el municipio, Sheinbaum Pardo indicó que se construirán al menos diez preparatorias más en Cuautla, con el fin de solventar la demanda de las instituciones públicas. Esto se llevará a cabo en coordinación con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, así como con el secretario de Educación, Mario Delgado.

"Vamos a construir juntas y juntos, porque este es un trabajo de todos, de las familias para que atiendan a sus hijos, del gobierno estatal y del gobierno federal. Y juntas y juntos vamos a construir la paz y la justicia en este maravilloso municipio".

Afirmó que, para que la estrategia de educación sea funcional, se llevará a cabo una campaña para asegurar que todos los jóvenes acudan a la escuela.

"Vamos a ir casa por casa a buscar a los jóvenes, a tocar las casas de las familias, a los lugares más apartados, a las colonias más apartadas, a decir: ¿Tu hijo va a la escuela? ¿No va a la escuela? Pues lo vamos a llevar a la escuela, porque tiene que ir a la escuela, no puede andar por ahí delinquiendo".

Aseguró que esto se efectuará en coordinación con la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez.

Infonavit busca alcanzar la meta de construir alrededor de 1.2 millones

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, puntualizó que de 1.2 millones de viviendas que tiene como meta el organismo, cuenta con 440 conjuntos habitacionales aprobados, lo que representará alrededor de 514 mil inmuebles nuevos, lo que representa un avance del 43%. Mientras que en Morelos, puntualizó que la meta del organismo son 13 mil nuevas viviendas con una inversión de $8,150 millones de pesos.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, aseguró que se entregaron 128 viviendas nuevas y entregaron 207 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

Por estas acciones, la gobernadora Margarita González agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por ampliar la meta de la vivienda.