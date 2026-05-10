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Nacional

Sheinbaum reconoce a mujeres y pide valorar papel de cuidadoras

Durante su mensaje, la presidenta aseguró que, para apoyar a las madres mexicanas, se construirán más de 1,000 guarderías

  • 10
  • Mayo
    2026

En el marco del Día de las Madres, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo la entrega de Pensión Mujeres Bienestar desde el municipio de CajemeSonora.

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Durante este evento, la mandataria federal felicitó a las mujeres mexicanas que son madres, que se encuentran dentro y fuera del país, y reconoció el papel de las mujeres debido a que ellas desempeñan el trabajo de cuidado para la familia.

"Reconocer a las mujeres es algo fundamental, para que se reconozca que las mujeres podemos ser lo que queramos ser.  Que no se limiten nuestros sueños y que también las niñas tengan todo el apoyo necesario y que también sepan como los niños, que no hay imposibles, que pueden ser cualquier cosa y que pueden ser hasta presidentas de México".

Afirmó que en México se lucha contra la discriminación de distintos tipos, por lo que resaltó la lucha de la mujer en contra del machismo.

"Hay que reconocer que en México hubo mucho machismo. Los hombres ¿qué creían? Que las mujeres no teníamos derecho.

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"A mi me tocó, seguramente también a ustedes: Calladita te ves más bonita. Eso no, las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos".

Ante los dichos sobre los conquistadores españoles, Sheinbaum Pardo afirmó que también se lleva a cabo una lucha contra el racismo y reconoció a los pueblos indígenas como "la cuna de esta gran nación". 

"Nosotros luchamos contra el racismo porque aunque no haya razas en los seres humanos, el racismo invoca a que hay unos más y unos menos. Por eso nuestro reconocimiento  siempre a los pueblos originarios de México, a los pueblos afrodescendientes, porque son la cuna y el origen de esta gran nación, que es nuestro país. Porque somos legado de grandeza".

Aseguró que durante diversas épocas, en México también se luchó contra otro tipo de discriminación, el clasismo.

"Se vivió mucho clasismo. Discriminación por tener menos. El enaltecimiento de los que tenían más. Como si lo material fuera lo mejor. Como si el que acumulara más riquezas era el que había que respetar y dejar atrás al que trabajó toda la vida.

"Porque el pobre es pobre porque hubo un sistema que nunca reconoció el esfuerzo de los trabajadores".

En su mensaje, la presidenta aseguró que, para apoyar a las madres, se construirán más de 1,000 guarderías. También destacó a figuras femeninas de la historia de México como Leona VicarioMargarita MazaJosefa Ortiz y Gertrudis Bocanegra.

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Destacan que casi 3 millones de mujeres son acreedoras de Pensión del Bienestar

Por su parte, la titular de la Secretaría del BienestarLeticia Ramírez Amaya, destacó que casi 3 millones de mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar en el país.

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En su participación, la secretaria señaló que el programa representa un acto de justicia y reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados que realizan millones de mujeres.

 


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