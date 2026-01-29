Programa de Vivienda de Bienestar apenas cubre el 35% del rezago

Aunque se construirán 60,000 casas, el estado enfrenta una necesidad acumulada de 175,000 viviendas, según datos oficiales.

A pesar del impulso al programa federal de Vivienda del Bienestar, Tamaulipas solo logrará reducir el 35% de su rezago habitacional, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que el más reciente censo de población y vivienda revela que en la entidad existe una necesidad acumulada de alrededor de 175,000 casas, mientras que la meta actual del programa contempla la edificación de 60,000 viviendas.

Detalló que los desarrollos se concentrarán principalmente en municipios con mayor demanda como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Río Bravo, El Mante y Ciudad Victoria.

Romero Oropeza recordó que en administraciones anteriores se construían en promedio seis mil viviendas al año en Tamaulipas; sin embargo, solo unas 340 estaban destinadas a trabajadores con ingresos bajos, lo que dejó a miles de familias sin una posibilidad real de acceder a un patrimonio.

Actualmente, el estado cuenta con aproximadamente 375,000 derechohabientes del Infonavit, de los cuales 245,000 perciben entre uno y dos salarios mínimos, sector que históricamente ha enfrentado mayores obstáculos para obtener un crédito de vivienda.

Como parte del plan nacional que contempla la construcción de un millón 200,000 Viviendas del Bienestar en todo el país, inicialmente Tamaulipas tenía asignada una meta de 30,000 casas, cifra que posteriormente fue ampliada a 60,000.

El funcionario federal indicó que hasta el momento se tienen contratados 32 proyectos habitacionales que representan cerca de 44,000 viviendas, distribuidas en municipios como Altamira, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Río Bravo y El Mante.

De ese total, más de 15,000 viviendas ya se encuentran en proceso de construcción, lo que equivale a cerca del 40% de los proyectos, mientras que el resto iniciará obras durante el primer semestre del año, con la meta de alcanzar 40,000 casas en edificación en ese periodo.

Finalmente, adelantó que se analizan otros 16 proyectos con desarrolladoras privadas, los cuales permitirían sumar 18,000 viviendas adicionales y lograr que, antes de que concluya el año, se haya puesto en marcha la totalidad de la meta establecida para el actual sexenio.

