Claudia Sheinbaum encabeza en Durango entrega de viviendas

El Gobierno de México continúa trabajando en la recuperación y regularización de viviendas que fueron abandonadas en años anteriores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que durante su administración 11.5 millones de familias serán beneficiadas con acciones relacionadas con el acceso a la vivienda, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de 1.8 millones de casas, apoyos para mejoramiento de vivienda, entrega de escrituras y reestructuración de créditos.

Durante un evento realizado en el conjunto habitacional Casablanca, en Gómez Palacio, Durango, donde se entregaron 48 viviendas, la mandataria destacó que el nuevo modelo busca garantizar viviendas con mejores condiciones de habitabilidad, acceso a servicios básicos y cercanía con centros de trabajo, escuelas y servicios de salud.

Programa de vivienda beneficiará a millones de familias

Sheinbaum explicó que el programa contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas, la entrega de 1.8 millones de apoyos para mejoramiento de vivienda, un millón de escrituras, así como 1.8 millones de créditos para trabajadores que perciben más de dos salarios mínimos y la reestructuración de 5.1 millones de créditos considerados impagables.

La titular del Ejecutivo señaló que, a diferencia de programas implementados en administraciones anteriores, las nuevas viviendas deberán contar con una superficie mínima de 60 metros cuadrados, además de servicios básicos y conectividad mediante transporte para facilitar el acceso a centros laborales, educativos y de salud.

Asimismo, indicó que el Gobierno de México continúa trabajando en la recuperación y regularización de viviendas que fueron abandonadas en años anteriores, con el propósito de reincorporarlas al patrimonio de familias que las habitan o requieren una solución habitacional.

Como parte de su gira de trabajo, la presidenta anunció que el Gobierno de México trabajará de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales para impulsar obras destinadas al mejoramiento del sistema de drenaje en Gómez Palacio.

Durango avanza en la meta estatal de construcción de viviendas

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la meta para Durango es construir 25 mil viviendas, proyecto que representa una inversión superior a los 15 mil millones de pesos.

Precisó que actualmente ya se encuentran contratadas 15 mil 300 viviendas y que este mismo año se prevé iniciar la construcción de otras 10 mil, con el objetivo de alcanzar la meta establecida para la entidad.

En el ámbito nacional, agregó que al Infonavit le corresponde la construcción de 1.2 millones de viviendas, de las cuales ya se tienen proyectadas alrededor de 500 mil, lo que representa un avance del 40 por ciento de la meta asignada al instituto.

Destacan impacto social del programa Vivienda para el Bienestar

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, señaló que el programa contempla 9.7 millones de acciones en todo el país, las cuales beneficiarán a aproximadamente 38.8 millones de personas mediante la construcción de viviendas, apoyos para mejoramiento, regularización patrimonial y reestructuración de créditos.

Por su parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, reiteró la disposición de su administración para mantener la coordinación con el Gobierno de México en la ejecución del programa.

Durante el evento también participó Guadalupe Villalobos Betancourt, beneficiaria del programa Vivienda para el Bienestar, quien agradeció la entrega de su nueva vivienda y destacó el impacto que este apoyo tendrá para su familia.