Rechazó la versión del exembajador de EUA en México sobre una supuesta preocupación de López Obrador por las declaraciones que pudiera rendir 'El Mayo'

Inicio / Nacional / CSP a Ken Salazar: 'La preocupación era la soberanía, no El Mayo'

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este lunes que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tuviera temor por las declaraciones que pudiera realizar Ismael “El Mayo” Zambada ante autoridades de Estados Unidos, como sugirió recientemente el exembajador estadounidense en México, Ken Salazar.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que, si existió alguna preocupación por parte de López Obrador tras la captura del líder histórico del Cártel de Sinaloa, esta estuvo relacionada con la posible participación de agencias estadounidenses en territorio mexicano y no con lo que el narcotraficante pudiera declarar.

“Les puedo comentar que si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos en la captura de ‘El Mayo’ Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos”, afirmó.

Recordó que uno de los temas que más inquietó al gobierno mexicano fue la falta de claridad sobre las circunstancias en que Zambada terminó bajo custodia estadounidense.

Según explicó, la principal interrogante era conocer si alguna agencia de Estados Unidos intervino directamente en la operación sin informar al gobierno mexicano.

“Por eso se enfrió la relación con Ken Salazar porque nunca quedó claro cómo fue que se llevó a El Mayo. No porque no debía ser detenido, sino cuál fue la participación de una agencia extranjera. Esa era su preocupación en todo caso, por la injerencia”, señaló.

Enfatizó que el fundador del Cártel de Sinaloa enfrentaba órdenes de aprehensión tanto en México como en Estados Unidos, por lo que la discusión nunca estuvo centrada en evitar su captura, sino en conocer el alcance de la participación estadounidense.

Descartó que López Obrador estuviera preocupado por eventuales revelaciones del narcotraficante una vez detenido.

“No tiene que ver con qué va a decir él”, afirmó.

Explicó que la inquietud del entonces presidente estaba relacionada con la defensa de la soberanía mexicana y con la necesidad de que cualquier acción conjunta en materia de seguridad se realizara con coordinación y comunicación entre ambos gobiernos.

“Estaba el presidente Biden en ese momento. La preocupación era conocer qué había pasado y cómo ocurrió la detención”, insistió.

Relación bilateral y respeto a la soberanía

La titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que la postura de su gobierno sigue siendo la misma: mantener una relación de cooperación con Estados Unidos, pero bajo principios de respeto mutuo y sin actos de intervención.

“En todo caso, como es nuestra posición ahora, tiene que haber coordinación y comunicación”, sostuvo.

Mencionó que las dudas en torno a la captura de Zambada derivaron en una pausa en la relación política entre López Obrador y Ken Salazar durante los últimos meses de la administración pasada.

Aun así, consideró necesario esperar a conocer el contenido completo del libro del exembajador estadounidense antes de emitir una valoración definitiva sobre sus declaraciones.