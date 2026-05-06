Ministra Esquivel llama a defender soberanía tras mensaje de CSP

La ministra Yasmín Esquivel Mossa llamó a mantener la unidad nacional en torno a la defensa de la soberanía, luego del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y sostuvo que México suele cerrar filas cuando enfrenta una amenaza externa o una emergencia.

Al participar en el simulacro nacional realizado este miércoles, señaló que la titular del Ejecutivo federal actúa como representante de todos los mexicanos al asumir la defensa de la soberanía nacional.

Esquivel Mossa afirmó que estará atenta al desarrollo de los acontecimientos y a los mensajes que emita la presidenta en los próximos días.

La ministra sostuvo que México es un pueblo unido y que esa cohesión se expresa tanto frente a posibles amenazas de fuerzas extranjeras como ante desastres naturales. Por ello, consideró necesario mantener esa unidad en el momento actual.

Antes de referirse al mensaje presidencial, Esquivel Mossa destacó la importancia del simulacro nacional, especialmente para quienes viven y trabajan en la Ciudad de México, una zona expuesta a sismos.

Señaló que estos ejercicios permiten reforzar protocolos de evacuación y preparar a trabajadores, visitantes y personas que laboran en edificios públicos y privados. En el caso de la Suprema Corte, dijo que cerca de 1,300 trabajadores fueron evacuados en pocos minutos, siguiendo las indicaciones correspondientes en cada piso y nivel del edificio.

La ministra subrayó que el ejercicio permite generar conciencia sobre cómo actuar ante un sismo real, como el supuesto de magnitud superior a 8 grados que fue utilizado durante el simulacro.

Reforma judicial

Se pronunció por ajustes en la reforma judicial

En otro tema, Esquivel Mossa señaló que un eventual periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para revisar cambios a la reforma judicial forma parte de las facultades de la Cámara de Diputados y del Senado.

La ministra dijo que, en caso de abrirse ese espacio legislativo, desde la Corte estarán atentos para presentar las aportaciones necesarias a fin de perfeccionar la reforma al Poder Judicial.

Sostuvo que la reforma ha funcionado bien, pero reconoció que existen aspectos derivados de la pasada elección judicial que pueden revisarse, modificarse y afinarse.

Recordó que ya ha planteado públicamente 11 puntos que, a su juicio, deberían tomarse en cuenta para analizar una posible reforma. Aclaró que esas propuestas las ha expuesto en medios de comunicación y en conferencias públicas.

La ministra también afirmó que la Constitución no es estática y que debe modificarse conforme a las necesidades del pueblo de México. Bajo esa lógica, dijo que la reforma judicial tampoco debe considerarse intocable.

Agregó que, así como ocurrió con la reforma al sistema penal acusatorio y la reforma laboral, los cambios legales pueden ser revisados y perfeccionados de acuerdo con la agenda de los legisladores y las necesidades que el propio Congreso determine.

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