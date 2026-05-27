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Confirma CSP informe del 31 de mayo en Monumento a la Revolución

El evento será transmitido en vivo a las 32 entidades del país y tendrá como objetivo presentar los avances de su administración

  • 27
  • Mayo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el próximo domingo 31 de mayo encabezará un informe de rendición de cuentas en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 27 de mayo, la mandataria federal detalló que el acto será transmitido en vivo a las 32 entidades del país y servirá para presentar los avances alcanzados durante el primer año y medio de su administración.

“Por cierto, el domingo es en el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad, porque me quedó pendiente ayer”, expresó.

Hace unos días, Sheinbaum adelantó que este ejercicio tiene como propósito informar a la ciudadanía sobre las acciones emprendidas desde el inicio de su gobierno, además de recordar el origen del movimiento político que representa.

“Nuestra visión siempre es dar un informe de rendición de cuentas, lo que hemos hecho en año y medio de gobierno y desde que ganamos la elección”, afirmó.

También recordó que el próximo 2 de junio se cumplirán dos años de la elección presidencial de 2024, proceso en el que obtuvo el triunfo.

“Cumplimos 2 años, ya 2 años, imagínense, de la elección del 2 de junio de 2024”, comentó durante una de sus recientes intervenciones públicas.

Defensa de la soberanía, uno de los ejes del mensaje

Señaló que el informe también estará enfocado en explicar los principios que guían a su administración y reiterar su postura sobre la soberanía nacional.

“Que en México decidimos los mexicanos, nadie más”, subrayó la mandataria.

El evento del 31 de mayo se realizará en uno de los espacios históricos más representativos de la capital del país y se prevé la asistencia de simpatizantes, integrantes del gabinete federal, legisladores y dirigentes de Morena.

Hasta el momento, la Presidencia no ha dado a conocer el horario oficial ni los detalles logísticos del acto público.


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