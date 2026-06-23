Descarta CSP tensión con Estados Unidos por caso de Rocha Moya

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron un día después de que la gobernadora de Chihuahua exigiera investigar a funcionarios y entregar a Rocha Moya a EUA

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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un conflicto diplomático entre México y Estados Unidos por el caso de Rubén Rocha Moya y desestimó las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien pidió que el mandatario sinaloense con licencia sea entregado a las autoridades estadounidenses.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que el tema no ha generado fricciones con Washington y calificó las críticas como parte de una estrategia política.

“Es propaganda política, es propaganda. No voy a caer en un asunto de propaganda política, en un debate con la gobernadora de Chihuahua”, respondió.

Responde a exigencia de Maru Campos

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron un día después de que la gobernadora de Chihuahua difundiera un mensaje en redes sociales en el que exigió al Gobierno de México investigar públicamente a funcionarios señalados por autoridades estadounidenses y entregar a Rocha Moya al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Campos argumentó que el caso podría tener implicaciones para la relación bilateral y para las negociaciones comerciales entre ambos países.

Sin embargo, la jefa del Ejecutivo evitó entrar al fondo de las acusaciones y centró su respuesta en las responsabilidades institucionales de cada nivel de gobierno.

“Hay una relación institucional. Ella que cumpla con el suyo y yo cumplo con el mío”, afirmó.

Defiende relación con Estados Unidos

Sostuvo que el diálogo entre ambos países continúa de manera permanente tanto en materia comercial como de seguridad.

En ese contexto, destacó que México mantiene una posición favorable frente a otras naciones en las conversaciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Todos los habitantes de este planeta saben que hay una posición del presidente Trump que no es precisamente a favor de todos los acuerdos comerciales. Eso lleva su camino y se ha trabajado muchísimo. Tan se ha trabajado que en muchos casos México tiene una muy buena posición frente a otros países”, señaló.

Agregó que las negociaciones bilaterales continúan avanzando y que existe comunicación constante con las autoridades estadounidenses para mantener los acuerdos vigentes.

“Trump tiene su manera de comunicar”: Sheinbaum

Al referirse a la relación con el presidente estadounidense Donald Trump, reconoció que existen diferencias de opinión, aunque insistió en que ambas administraciones mantienen canales abiertos de diálogo.

“Trump tiene su manera de comunicar”, comentó.

Añadió que México y Estados Unidos están obligados a mantener una relación de cooperación debido a su condición de países vecinos y socios comerciales.