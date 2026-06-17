La mandataria federal sostuvo que su gobierno ha mantenido abiertos los canales de diálogo con el magisterio y consideró innecesaria la protesta

Inicio / Nacional / Cuestiona CSP marcha de la CNTE al Estadio Ciudad de México

Tras la movilización anunciada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, en plena jornada mundialista, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la utilidad de la protesta y aseguró que su administración ha mantenido abiertos los canales de diálogo con el magisterio disidente.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal se refirió a la decisión de integrantes de la CNTE de acudir este miércoles al recinto donde se disputará el encuentro entre Colombia y Uzbekistán, correspondiente al Mundial 2026.

“¿Qué caso tiene que marchen hoy al estadio? ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué?”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que quienes impulsan las acciones más confrontativas dentro del movimiento magisterial no representan actualmente a la mayoría de los docentes.

“Muchos de los más radicales del grupo son los que no tienen representación. Los que proponen las medidas más radicales son justamente los que no ganaron la representación de sus maestros”, afirmó.

Consideró que algunas expresiones de radicalización terminan coincidiendo con posturas extremas de otros sectores políticos.

“Por eso digo que se juntan los extremos. La derecha llama a la violencia, porque lo vimos aquí; la ultraderecha llama a la violencia y, supuestamente, el radicalismo de izquierda también”, señaló.

Gobernación y SEP seguirán las negociaciones

La jefa del Ejecutivo evitó profundizar sobre las demandas específicas de la CNTE y dejó claro que serán la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública las encargadas de informar sobre los avances en las mesas de diálogo.

“Van a estar informando permanentemente de los acuerdos y los diálogos que tengan con la Coordinadora en cada una de las entidades”, indicó.

Desde hace varias semanas, representantes de ambas dependencias mantienen conversaciones con distintas secciones de la CNTE para atender sus demandas laborales, salariales y relacionadas con el sistema de pensiones.

Ante la posibilidad de que la protesta coincida con la llegada de miles de aficionados al estadio, aseguró que las autoridades capitalinas actuarán con prudencia y evitarán cualquier escenario de confrontación.

“El operativo que pueda desarrollar la Ciudad de México será sin represión y no caerá en provocaciones”, afirmó.

Dicha movilización está prevista para las 10:00 horas y se espera que tenga lugar en los alrededores del Estadio Ciudad de México, uno de los principales escenarios del Mundial 2026.