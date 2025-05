Federación cuestiona a la CNTE por boicotear elección judicial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó los amagos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de boicotear la elección judicial del 1 de junio de 2025.

“¿Que curioso que plantean ir al Instituto Nacional Electoral?. Me pregunto: ¿Qué tiene que ver la demanda de la derogación de la ley del Issste con lo que ahora se plantea y es lo mismo que plantea la derecha, boicotear la elección del domingo?", cuestionó esta mañana la presidenta.

Durante su conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum criticó que la CNTE se alinee con posturas de la derecha al intentar sabotear el proceso electoral, señalando que estas acciones no tienen conexión con sus exigencias laborales.

La mandataria federal argumentó que no hay relación entre sus demandas, como la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, y las protestas contra el Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, reprochó las protestas violentas, como bloqueos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y agresiones a periodistas, y descartó reunirse directamente con la CNTE, delegando el diálogo a los secretarios de Gobernación y Educación Pública.

“Ellos tenían el diálogo desde el primer momento que llegaron al zócalo. El viernes. No es que me hubiera negado a dialogar. Ellos tenían el diálogo conmigo y aun así, ellos de todas maneras, golpearon periodistas, cerraron el aeropuerto. ¿Con que demanda?, Que la presidenta se siente a dialogar. ¿Como? si ya me iba a sentar a dialogar”

"La CNTE señala que si hay dinero con todo el dinero que deben los estados al Issste, pero esto es inviable porque no es que los estados no la quieren pagar al Issste, sino que tienen costos para pagar los salarios de los maestros que no están federalizados", argumentó Sheinbaum.

A pesar de esto, expresó confianza en que la ciudadanía participará masivamente en la elección judicial, fortaleciendo la democracia.

