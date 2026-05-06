Presidencia cuestiona visita de mandataria de Madrid, Díaz Ayuso

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó la reciente visita a México de la mandataria de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien reconoció su derecho a estar en el país, aunque llamó a analizar el trasfondo político de su presencia.

“Isabel Ayuso puede venir a México, puede decir sus palabras, aquí hay libertad de expresión, no hay ningún problema”, afirmó la mandataria federal ante medios de comunicación.

Sin embargo, Sheinbaum fue más allá y planteó un cuestionamiento directo sobre el origen de la invitación:

“Es importante saber qué dice y con quién se reúne. ¿Y quién la trajo?”, cuestionó.

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Señalamientos hacia la oposición

En su intervención, la jefa del Ejecutivo vinculó la visita de la funcionaria española con actores políticos de oposición en México, al señalar que diversos alcaldes, gobernadores y figuras públicas han presumido encuentros con ella.

“¿Qué quiere decir? Pues que piensan como ella”, expresó, al referirse a las posturas ideológicas que, dijo, coinciden con sectores conservadores del país.

Sostuvo que la visita no es un hecho aislado, sino parte de un proyecto político que contrasta con el modelo impulsado por su administración.

También hizo referencia a declaraciones previas de Díaz Ayuso, particularmente en torno a los programas sociales y la visión histórica sobre la conquista.

“¿Cómo se le va a regalar dinero a la gente?”, citó como ejemplo de las posturas que atribuye a la política española.

Asimismo, cuestionó posicionamientos relacionados con la figura de Hernán Cortés, señalando que forman parte de una narrativa que, dijo, busca reivindicar el pasado colonial.

“La reivindicación de Hernán Cortés, de que no debe haber programas de bienestar… esa es la visión del conservadurismo”, subrayó.

Cancelación de homenaje a Cortés

En ese contexto, la mandataria celebró que finalmente no se realizara el homenaje a Hernán Cortés que se había mencionado durante la visita de Díaz Ayuso.

“Le midieron”, comentó de forma breve al referirse a la decisión de no llevar a cabo dicho acto.

Pese a las críticas, Sheinbaum reiteró que México es un país abierto donde cualquier persona puede expresarse libremente, sin restricciones.

“México es libre, nadie debe oponerse a que ella venga”, afirmó, al tiempo que dejó claro que la apertura democrática no excluye el debate.

En ese sentido, insistió en que la ciudadanía debe analizar el contexto político de este tipo de visitas y las ideas que se promueven desde distintos sectores.

Finalmente, contrastó lo que describió como dos proyectos de nación: uno que apuesta por programas sociales y otro que, aseguró, busca eliminarlos.

“Hay otro proyecto de nación que apoya al menos el 70 por ciento de las mexicanas y mexicanos”, concluyó, al defender el modelo de bienestar impulsado por su gobierno.

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