Dan prisión preventiva en Paraguay a Hernán Bermúdez

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como líder de la organización criminal La Barredora, fue detenido la noche del viernes en Paraguay y recluido en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), donde permanecerá bajo prisión preventiva en lo que se desahoga el proceso de extradición a México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Paraguay, México ya solicitó formalmente la entrega del exfuncionario, y este sábado se programó una primera audiencia.

Aunque en un comunicado inicial la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que Bermúdez Requena ya había sido trasladado a México, después aclaró que el procedimiento de extradición llevará tiempo.

El exfuncionario fue capturado en una residencia donde se encontraron joyas de oro, dinero en efectivo y bienes con los que presuntamente planeaba evadir a las autoridades.

Su detención se concretó gracias a la Ficha Roja de Interpol y a labores de inteligencia entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y autoridades paraguayas.

Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad Pública de Tabasco en 2019 por Adán Augusto Hernández, entonces gobernador del estado.

Según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aprovechó el cargo para construir una red delictiva integrada por miembros del crimen organizado y policías estatales.

La organización criminal conocida como La Barredora está vinculada a delitos como extorsión, tráfico de drogas y personas, así como secuestros en Tabasco y Chiapas.

Tras disputas internas en 2024, se dividió en varias facciones con presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El exfuncionario huyó de México en febrero de 2025, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra. Se trasladó a Panamá, España y Brasil antes de ser ubicado en Paraguay, donde finalmente fue arrestado.

