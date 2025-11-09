De la Fuente dialoga con Lula da Silva en la cumbre Celac-UE

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este domingo un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), celebrada en Santa Marta, Colombia.

A través de un mensaje en la red social X, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que De la Fuente transmitió al mandatario brasileño un saludo afectuoso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conversación, ambos reafirmaron su compromiso de fortalecer los mecanismos regionales de diálogo y cooperación, impulsando la paz y el desarrollo sostenible en América Latina.

La Cancillería mexicana destacó que la participación del titular responde al interés del país en consolidar a la Celac como el principal espacio de concertación política regional, así como en profundizar los lazos con la Unión Europea, considerada un socio estratégico extrarregional.

“Esta participación refleja el papel activo de México como actor relevante en la región y su voluntad de contribuir constructivamente al fortalecimiento de relaciones birregionales”, señaló la SRE.

La Cumbre Celac-UE, establecida en 2013, busca promover una agenda común entre las 62 delegaciones de ambas regiones.

En su inauguración, el presidente colombiano Gustavo Petro hizo un llamado a construir un mundo “más democrático y basado en el respeto mutuo entre las civilizaciones”.

