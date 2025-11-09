Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_09_T125228_546_6aff1d3545
Nacional

De la Fuente dialoga con Lula da Silva en la cumbre Celac-UE

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este domingo un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

  • 09
  • Noviembre
    2025

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este domingo un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), celebrada en Santa Marta, Colombia.

A través de un mensaje en la red social X, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que De la Fuente transmitió al mandatario brasileño un saludo afectuoso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conversación, ambos reafirmaron su compromiso de fortalecer los mecanismos regionales de diálogo y cooperación, impulsando la paz y el desarrollo sostenible en América Latina.

La Cancillería mexicana destacó que la participación del titular responde al interés del país en consolidar a la Celac como el principal espacio de concertación política regional, así como en profundizar los lazos con la Unión Europea, considerada un socio estratégico extrarregional.

“Esta participación refleja el papel activo de México como actor relevante en la región y su voluntad de contribuir constructivamente al fortalecimiento de relaciones birregionales”, señaló la SRE.

La Cumbre Celac-UE, establecida en 2013, busca promover una agenda común entre las 62 delegaciones de ambas regiones.

En su inauguración, el presidente colombiano Gustavo Petro hizo un llamado a construir un mundo “más democrático y basado en el respeto mutuo entre las civilizaciones”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25314581993978_a2677153de
Ferrari arremete contra sus pilotos; pide 'centrarse en conducir'
sheinbaum_mundial_2026_428316fe87
Mundial 2026 será histórico para el país: Sheinbaum
EH_CONTEXTO_29_2230825a02
Durazo solicita apoyo en peritaje de incendio en Waldo's
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T131918_849_f1952bb7eb
Kris Jenner celebra sus 70 con estilo 'James Bond'
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T131503_098_d1743f946d
Santiago ofrece descuentos especiales durante 'Buen Fin 2025'
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T130418_739_f77c5ef33a
Detienen a dos integrantes de célula que traficaba armas a EUA
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×