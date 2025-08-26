DEA compara a García Luna con 'El Chapo' y 'El Mayo': Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) colocó en “el mismo nivel” al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a los narcotraficantes Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria reaccionó a la declaración de culpabilidad que Zambada realizó ante una corte federal en Nueva York.

“Lo que más me llamó la atención ayer fue lo que dijo el director de la DEA. En su declaración señaló: hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: el primero, García Luna; el segundo, el Chapo, y tercero, el Mayo”, dijo Sheinbaum.

“El director de la DEA pone al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de seguridad de (Felipe) Calderón, así lo dijo, tal cual. Imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos al que fue secretario de Seguridad de Calderón, a mí me llamó mucho la atención que lo nombró”, agregó.

La presidenta subrayó que existe colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos, lo que también fue reconocido por la fiscal general de ese país, Pam Bondi.

La funcionaria estadounidense celebró el lunes la decisión de Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, de declararse culpable de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.

“Es una victoria histórica para el Departamento de Justicia. El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal estadounidense, donde le corresponde”, afirmó Bondi en conferencia de prensa desde Nueva York, acompañada por representantes de la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia.

Bondi también agradeció al Gobierno de México por colaborar en la extradición de más de 50 capos de distintos cárteles hacia Estados Unidos en los últimos meses.

Por su parte, el director de la DEA, Terry Cole, aseguró que el caso demuestra que “nadie está fuera de la ley en Estados Unidos”.

“Cuando me uní a este caso hace años, me dijeron que estábamos persiguiendo fantasmas. Hoy probamos una vez más que nadie está lejos de nuestro alcance”, sostuvo.

