La mandataria federal también resaltó la detención de un elemento de la DEA por sus presuntos nexos con el crimen organizado

Inicio / Nacional / DEA tiene mucho trabajo por hacer dentro de EUA: Presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum sugirió este miércoles a la Administración de Control de Drogas (DEA) que debería voltear a ver lo que sucede dentro del territorio de Estados Unidos, debido a que "tienen mucho trabajo por hacer".

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal calificó la declaración del director Terry Cole como desafortunada, luego de que no cuenten con ningún argumento para afirmarlo.

"Normalmente la DEA dedica la mayor parte de su trabajo fuera de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos tiene mucho trabajo y debería de estar dedicado al trabajo, principalmente dentro de su país. "Hay producción de metanfetaminas en los Estados Unidos y de otras drogas. Pero además la venta de droga, la mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos".

Ante esto, también resaltó la detención de un elemento de la DEA por sus presuntos nexos con el crimen organizado, por lo que consideró que no es el único que existe.

"Recientemente se dio a conocer sobre un elemento de la DEA vinculado con el narcotráfico. Pero no solamente es uno, hay muchos casos, muchísimos".

Por ello, Sheinbaum Pardo apuntó que estos señalamientos cuentan con tintes políticos debido a que la declaración se realizó este martes, justo cuando se llevó a cabo el informe sobre la reducción de homicidios dolosos en el país.

También señaló que esto no puede ser posible, debido a que si un "gobierno está vinculado con algún grupo delictivo, no puede haber disminución de delitos. Es una contradicción".

DEA señala 'conexión mortífera' entre funcionarios y cárteles

Esto en respuesta a lo dicho por Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA), quien afirmó que las organizaciones criminales y funcionarios en México cuentan con una "conexión mortífera".

Durante la inauguración de cumbre “América Libre de Fentanilo” con sede en Florida., Cole mencionó que una de sus prioridades, debido a que contribuyen con la distribución de drogas.

“La aplicación de la Ley es nuestro pilar fundamental. Nosotros desplegamos todo el peso de esta agencia a la lucha contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores, el suministro químico y cualquier individuo que lucre envenenando a los ciudadanos estadounidenses”

Es por ello que la mandataria federal señaló que lo que se busca es una colaboración de manera respetuosa.