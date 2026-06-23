Declara Gertz Manero más de 13 inmuebles y dos Rolls Royce

La gestión del exfiscal general de la República estuvo marcada por la opacidad en la comunicación pública y controversias en casos de alto perfil.

El exfiscal general de México y actual embajador en el Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, declaró un patrimonio compuesto por más de trece inmuebles, siete vehículos de lujo, obras de arte y cuentas bancarias en el extranjero, de acuerdo con su declaración patrimonial publicada en la plataforma oficial Declaranet.

La información, difundida tras su actualización como integrante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), incluye bienes inmobiliarios, colecciones de alto valor y activos financieros en distintos países. La publicación de estos datos contrasta con su etapa al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), cuando no estaba obligado a transparentarlos públicamente.

¿Qué bienes declaró Alejandro Gertz Manero?

En su declaración patrimonial se detallan más de trece inmuebles, entre ellos diez casas, un departamento, un terreno y un edificio completo. Algunos de estos bienes habrían sido heredados y se encuentran en distintas ubicaciones, con superficies que van desde 200 hasta más de 1,000 metros cuadrados.

También se reporta la propiedad de un inmueble en Estados Unidos valuado en más de un millón de dólares, así como otra propiedad adquirida hace más de una década en el barrio de Los Jerónimos, en Madrid, una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital española.

¿Qué vehículos, joyas y activos financieros posee?

El exfiscal declaró siete vehículos, entre ellos dos automóviles Rolls Royce. A esto se suma una colección de joyas valuada en aproximadamente un millón de dólares, además de obras de arte cuyo valor conjunto alcanza los 450,000 dólares.

Asimismo, se reportan cuentas bancarias en España, Suiza y Estados Unidos, lo que amplía el perfil internacional de su patrimonio declarado. Estos activos forman parte de la información publicada en su registro patrimonial como servidor público en activo dentro del servicio exterior mexicano.

¿Qué cargos ha ocupado y cuál ha sido su trayectoria reciente?

Alejandro Gertz Manero fue titular de la Fiscalía General de la República desde 2019, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Su gestión estuvo marcada por señalamientos relacionados con el desempeño institucional, la opacidad en la comunicación pública y controversias en casos de alto perfil.

En noviembre de 2025, ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum, dejó el cargo para asumir la embajada de México en el Reino Unido. Su salida marcó el cierre de una etapa de alta visibilidad política dentro del sistema de justicia mexicano.

¿Qué polémicas rodearon su gestión en la FGR?

Durante su paso por la Fiscalía, Gertz Manero enfrentó críticas por decisiones controvertidas y procesos judiciales de alto impacto. Entre ellos se mencionan intentos de reforma en delitos sensibles y casos que generaron tensiones con otras áreas de investigación del Estado mexicano.

Su desempeño también fue cuestionado por la frecuencia limitada de apariciones públicas y por señalamientos sobre el uso político de algunas investigaciones, lo que mantuvo su figura en el centro del debate institucional durante varios años.