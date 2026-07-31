Antonio Oseguera Cervantes aceptó cargos por narcotráfico y uso de armas en Estados Unidos; enfrenta una pena de hasta dos cadenas perpetuas

Inicio / Nacional / Hermano de ‘El Mencho’ se declara culpable en Estados Unidos

Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", se declaró culpable este viernes ante una corte de Estados Unidos de los delitos de conspiración para cometer narcotráfico y uso de armas de fuego relacionados con esas actividades.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, el acusado, de 67 años y originario de Michoacán, conocerá su sentencia el próximo 13 de noviembre. Las penas previstas para los delitos que aceptó contemplan un mínimo de 15 años de prisión y podrían alcanzar hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

Lo vinculan con dos cárteles

Las autoridades estadounidenses sostienen que Antonio Oseguera participó durante cerca de dos décadas en el tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, primero como integrante del Cártel Milenio y posteriormente dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la investigación, entre 2002 y 2010 desempeñó funciones de supervisión de ventas de narcóticos, protección de territorios frente a grupos rivales y coordinación de operaciones en laboratorios clandestinos, además de abastecerlos con precursores químicos.

Operó para el CJNG

Tras la creación del CJNG en 2010, las autoridades señalan que Oseguera trabajó directamente para su hermano, identificado como fundador y líder de esa organización criminal.

En ese periodo, presuntamente se encargó del suministro de precursores químicos, la distribución de drogas, la recolección de ganancias y el lavado de dinero entre México y Estados Unidos. Asimismo, la acusación indica que habitualmente portaba un arma de fuego durante el desarrollo de estas actividades.

Los cargos aceptados corresponden a la conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino al mercado estadounidense, además del uso y posesión de un arma de fuego para facilitar esos delitos.

Antonio Oseguera Cervantes fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025 junto con otros 28 presuntos líderes e integrantes de organizaciones criminales mexicanas que permanecían presos en México, como parte de un acuerdo de cooperación entre ambos países.