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Cámara de Diputados declara constitucional 'Plan B' electoral

Luego de ser aprobado en 20 congresos locales, la propuesta será remitida al Senado de la República para continuar con su proceso

  • 14
  • Abril
    2026

Esta tarde, la Cámara de Diputados emitió la declaratoria constitucional del Plan B de la Reforma Electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de ser aprobada por al menos 20 congresos locales en la sesión ordinaria, 

Entre los principales cambios a la propuesta presentada con anterioridad se destaca:

  • Eliminación de la reelección
  • Prohibición del nepotismo
  • Disminución del número de regidores
  • Fin de las “pensiones doradas”

El dictamen, que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, fue avalado en lo general y en lo particular, y ahora fue turnado a los congresos estatales para su discusión y eventual aprobación.

Dicha propuesta será remitida al Senado de la República para continuar con su proceso.

Celebra presidenta aval en 20 estados del Plan B electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el llamado Plan B electoral ya alcanzó carácter constitucional luego de ser avalado por al menos 20 congresos estatales, superando el mínimo requerido para validar una reforma.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el proceso legislativo está en su etapa final.

“Ya se aprobó en congresos estatales el Plan B, ya son 20 estados, eso quiere decir que ya es constitucional”, afirmó.

Aquí te presentamos la nota completa: Celebra presidenta aval en 20 estados del Plan B electoral


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