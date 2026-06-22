Decomisa EUA cargamento de municiones destinadas a México

El aseguramiento de 43,000 cartuchos para arma de fuego se realizó en la garita de Arizona tras reforzarse la seguridad con tecnología avanzada

En un golpe al suministro de los grupos criminales, autoridades de Estados Unidos aseguraron 43,000 cartuchos para arma de fuego en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, en Arizona, justo cuando pretendían ser introducidos ilegalmente a territorio mexicano.

El decomiso fue confirmado por Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, quien detalló que la incautación fue realizada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mediante el uso de tecnología avanzada de inspección no intrusiva.

El diplomático advirtió en sus redes sociales que esta acción forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para desarmar a las organizaciones delictivas.

"Este decomiso reafirma el compromiso de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles. Sin importar el método que utilicen, los delincuentes deben saber que los encontraremos", sentenció Johnson.

Ofensiva binacional

Este golpe se suma a la reciente ofensiva de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que reportó el decomiso a nivel nacional de más de 36,000 armas, de las cuales 4,359 tenían como destino final los cárteles en México, junto con un cargamento de casi 650,000 municiones.

Al respecto, el subdirector de la ATF, Robert Cekada, aclaró que el tráfico ilegal no es un problema exclusivo de la frontera suroeste, sino una "amenaza nacional" alimentada desde diversos puntos de Estados Unidos que buscan desmantelar por completo.

Los aseguramientos ocurren en un momento clave, luego de las constantes exigencias del Gobierno mexicano a Washington para frenar el flujo de armamento que empodera a las células del narcotráfico en el país.