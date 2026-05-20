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Semar decomisa 70 toneladas de cocaína en sexenio

La Semar reportó el aseguramiento de casi 70 toneladas de cocaína y la captura de 244 presuntos delincuentes en el actual sexenio

  • 20
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Marina-Armada de México informó que, durante el actual sexenio, ha logrado el aseguramiento de casi 70 toneladas de cocaína y la detención de 244 presuntos integrantes de grupos delictivos en distintas operaciones marítimas y terrestres.

La dependencia federal señaló que los operativos forman parte del reforzamiento de la vigilancia en mares y costas mexicanas para combatir actividades ilícitas y fortalecer el estado de derecho.

La institución encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles detalló que en lo que va de mayo se han asegurado cerca de tres toneladas de cocaína en distintas acciones realizadas en aguas del Océano Pacífico.

Los operativos se desarrollaron principalmente frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se concretaron seis aseguramientos consecutivos.

Además, la Semar reportó el decomiso de 76 embarcaciones, incluidas tres de bajo perfil, así como 190 motores y más de 149 mil litros de combustible de procedencia ilícita.

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Detectan laboratorios clandestinos

En coordinación con autoridades federales, la Marina también informó sobre el aseguramiento de 105 laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de drogas sintéticas.

En estos sitios fueron decomisadas aproximadamente 100 toneladas de presunta metanfetamina y 765 toneladas de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de narcóticos.

Tan solo durante mayo, fuerzas federales localizaron ocho narcolaboratorios en operaciones terrestres.

La Semar indicó que en dichos operativos fueron aseguradas casi tres toneladas de metanfetamina, además de alrededor de ocho toneladas de precursores químicos.

La dependencia aseguró que mantendrá las operaciones permanentes de vigilancia marítima y terrestre para frenar el tráfico de drogas y otras actividades del crimen organizado en el país.


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