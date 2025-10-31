Cerrar X
decomiso_armas_eua_mexico_919fc1fffd
Nacional

Decomisa EUA más de 500 armas y 31 mil catuchos; iban a México

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró más de 500 armas y 31 mil cartuchos en Laredo, Texas. Dos mexicanos fueron detenidos

  • 31
  • Octubre
    2025

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó la incautación de más de 500 armas de fuego y 31 mil cartuchos de munición en un operativo realizado en el puerto de entrada de Laredo, Texas, cuando eran trasladadas rumbo a México.

La titular del DHS, Kristi Noem, calificó el decomiso como “la mayor incautación de armas en la frontera terrestre del suroeste”, destacando que el material bélico era “suficiente para abastecer a un pequeño ejército”.

Dos mexicanos, detenidos en el operativo

Las autoridades estadounidenses detuvieron a dos personas, identificadas como Emilio Ramírez Cortés, ciudadano mexicano, y su hijo Edgar Ramírez Díaz, quienes viajaban en dos remolques con destino a territorio mexicano.

Según el reporte oficial, las armas estaban ocultas tras falsas paredes en los vehículos, una modalidad utilizada por redes dedicadas al tráfico de armas y municiones.

“El DHS detuvo a dos individuos que intentaban contrabandear más de 500 armas y 31.000 cartuchos de munición a través del puerto de Laredo”, publicó Kristi Noem en sus redes sociales.

“Serán procesados en Estados Unidos”

Noem confirmó que los sospechosos serán procesados por la justicia estadounidense, bajo la coordinación del Departamento de Justicia (DOJ), encabezado por la fiscal general Pam Bondi.

“Gracias al Departamento de Justicia de EUA, estos delincuentes serán procesados en nuestro país”, señaló la funcionaria.

Fuentes del DHS explicaron que las armas incautadas incluyen rifles de asalto, pistolas semiautomáticas y municiones de alto calibre, que presuntamente serían entregadas a organizaciones criminales mexicanas.

“Fronteras más seguras que nunca”, dice Noem

Por otra parte, la titular del DHS destacó que, bajo la administración del presidente Donald Trump, las fuerzas del orden cuentan con “más recursos y capacitación que nunca” para proteger las fronteras y evitar el flujo ilegal de armas.

“Bajo el mandato del presidente Trump, nuestras fuerzas están ahora más capacitadas que nunca para mantener nuestras fronteras seguras y nuestra nación protegida”, afirmó Noem.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_venezuela_bombardear_54eb6542c4
Niega Trump haber ordenado ataque militar a Venezuela
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T161657_255_86d1550fe8
Arriban a Ecuador 23 detenidos en altamar por Estados Unidos
animales_puente_12623ea592
Incautan más de 160 especies exóticas en la frontera de Anzaldúas
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_7_888ec8f9b2
Heidi Klum impacta en Halloween 2025 disfrazada de Medusa
Whats_App_Image_2025_11_01_at_6_58_42_PM_7f89acc2a5
Sigue minuto a minuto las acciones del Clásico Regio 141
INFO_7_CONTEXTO_d66f41dd8b
Arrestan a hombre con huevos de tortuga protegida en el Metro
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×