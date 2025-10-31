Decomisa EUA más de 500 armas y 31 mil catuchos; iban a México

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó la incautación de más de 500 armas de fuego y 31 mil cartuchos de munición en un operativo realizado en el puerto de entrada de Laredo, Texas, cuando eran trasladadas rumbo a México.

La titular del DHS, Kristi Noem, calificó el decomiso como “la mayor incautación de armas en la frontera terrestre del suroeste”, destacando que el material bélico era “suficiente para abastecer a un pequeño ejército”.

Dos mexicanos, detenidos en el operativo

Las autoridades estadounidenses detuvieron a dos personas, identificadas como Emilio Ramírez Cortés, ciudadano mexicano, y su hijo Edgar Ramírez Díaz, quienes viajaban en dos remolques con destino a territorio mexicano.

Según el reporte oficial, las armas estaban ocultas tras falsas paredes en los vehículos, una modalidad utilizada por redes dedicadas al tráfico de armas y municiones.

“El DHS detuvo a dos individuos que intentaban contrabandear más de 500 armas y 31.000 cartuchos de munición a través del puerto de Laredo”, publicó Kristi Noem en sus redes sociales.

I want the American people to know this about DHS law enforcement: these brave men and women are thwarting the criminal plans of evildoers EVERY DAY.



DHS arrested two individuals smuggling over 500 firearms and 31,000 rounds of ammunition through the Laredo Port of Entry in… pic.twitter.com/KZwPbSy0nE — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 31, 2025

“Serán procesados en Estados Unidos”

Noem confirmó que los sospechosos serán procesados por la justicia estadounidense, bajo la coordinación del Departamento de Justicia (DOJ), encabezado por la fiscal general Pam Bondi.

“Gracias al Departamento de Justicia de EUA, estos delincuentes serán procesados en nuestro país”, señaló la funcionaria.

Fuentes del DHS explicaron que las armas incautadas incluyen rifles de asalto, pistolas semiautomáticas y municiones de alto calibre, que presuntamente serían entregadas a organizaciones criminales mexicanas.

“Fronteras más seguras que nunca”, dice Noem

Por otra parte, la titular del DHS destacó que, bajo la administración del presidente Donald Trump, las fuerzas del orden cuentan con “más recursos y capacitación que nunca” para proteger las fronteras y evitar el flujo ilegal de armas.

“Bajo el mandato del presidente Trump, nuestras fuerzas están ahora más capacitadas que nunca para mantener nuestras fronteras seguras y nuestra nación protegida”, afirmó Noem.

Comentarios