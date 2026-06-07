Marina decomisa más de una tonelada de cocaína en Guerrero

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguró más de una tonelada de presunta cocaína en las inmediaciones de la localidad de Boca Chica, en el municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, como resultado de labores de patrullaje y vigilancia marítima.

De acuerdo con la institución naval, durante los recorridos realizados en la zona costera, elementos detectaron diversos bultos sospechosos flotando en la franja marítima, por lo que procedieron a su inspección y aseguramiento.

Como parte de las acciones de vigilancia marítima, personal de @SEMAR_mx aseguró aproximadamente 1.3 toneladas de cocaína frente a las costas de Guerrero.



Con este aseguramiento se evitó que cerca de 2.6 millones de dosis llegaran a las calles. En la presente administración se… pic.twitter.com/QqnUJjoHfb — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 7, 2026

En total fueron localizados 29 bultos que contenían aproximadamente mil 360 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína.

Una vez asegurado el cargamento, la presunta droga fue trasladada por personal de la Armada de México al puerto de Acapulco mediante una aeronave naval.

Posteriormente, los paquetes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades federales determinarán el peso exacto del narcótico y continuarán con las indagatorias para establecer su procedencia y posible destino.

Golpe millonario al crimen organizado

La Secretaría de Marina informó que el decomiso representa una afectación económica estimada en 283 millones de pesos para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Además, destacó que con esta acción se evitó que aproximadamente 2.6 millones de dosis de presunta cocaína llegaran al mercado ilegal y fueran distribuidas entre la población.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos contribuyen a debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos delictivos que operan en las rutas marítimas del Pacífico mexicano.

La dependencia federal resaltó que este decomiso se suma a los resultados obtenidos en los operativos marítimos realizados durante la actual administración federal.

Según cifras oficiales, la Marina ha asegurado más de 71 toneladas de cocaína en aguas nacionales desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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