La captura se logró tras la ejecución simultánea de cuatro órdenes de cateo en diversos inmuebles de Mérida y en la comisaría de Komchén

Inicio / Nacional / SEMAR decomisa armas y vehículos exóticos en operativo en Mérida

En un operativo conjunto de inteligencia naval, autoridades federales detuvieron en esta ciudad a Justo “N”, identificado como presunto operador financiero y pieza clave en los esquemas de lavado de dinero de un grupo delictivo con presencia nacional. La acción coordinada derivó en el aseguramiento de bienes con un valor estimado en más de 145 millones de pesos.

La captura se logró tras la ejecución simultánea de cuatro órdenes de cateo en diversos inmuebles de Mérida y en la comisaría de Komchén.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Armada de México y la Región Naval Central, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las líneas de investigación, los domicilios intervenidos eran presuntamente utilizados para actividades ilícitas. Las autoridades identificaron a Justo “N” como uno de los principales articuladores financieros de la organización criminal, encargado de blanquear recursos de procedencia ilícita.

Aseguramiento millonario y autos de lujo

Durante las inspecciones judiciales en los cuatro inmuebles, las fuerzas federales lograron incautar un importante inventario de bienes y objetos relacionados con la investigación, entre los que destacan:

15 vehículos exóticos, entre los que destacan un Porsche 911 GT3 RS, un Ferrari 488 Pista, un Porsche 911 Turbo S y un Lamborghini Huracán

Una caja fuerte y dinero en efectivo con dólares americanos.

Dos armas de fuego y cartuchos de diversos calibres.

Una bolsa con aparente metanfetamina.

Joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de cómputo y comunicación.

Documentación diversa y medios de almacenamiento digital.

El valor total de lo asegurado asciende aproximadamente a 145 millones 263 mil 946 pesos, lo que representa un impacto directo y significativo en la estructura y capacidad financiera de la organización delictiva.

Al momento de su captura, a Justo “N” le fueron leídos sus derechos de ley. El detenido, junto con todos los indicios materiales y vehículos asegurados, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica en las próximas horas.

A través de un comunicado, las instituciones involucradas destacaron que este resultado refleja la importancia de la coordinación interinstitucional y el intercambio de información para debilitar a los grupos delictivos desde sus estructuras económicas. La SEMAR refrendó su compromiso de mantener estrecha colaboración con el Gabinete de Seguridad para combatir las operaciones ilícitas y fortalecer el Estado de derecho en el país.