Decomisan más de 200 mil litros de combustible en El Carmen, NL

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fuerzas federales aseguraron más de 262 mil litros de hidrocarburos y ácido sulfúrico en un operativo realizado en el municipio de El Carmen, Nuevo León.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario detalló que entre lo decomisado se encuentran 115 mil 500 litros de diésel, 147 mil 839 litros de hidrocarburo y 14 mil litros de ácido sulfúrico, además de 15 tanques contenedores utilizados para el almacenamiento del material.

Harfuch explicó que las sustancias estaban relacionadas con actividades ilícitas del Cártel del Noroeste, organización dedicada al tráfico de combustible y de precursores químicos para drogas sintéticas.

“Este decomiso representa un golpe financiero importante para los grupos criminales que operan en la región norte del país”, destacó el titular de la SSPC.

Dicho operativo se llevó a cabo el 12 de octubre de 2025 y contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, quienes aseguraron las instalaciones y el material confiscado.

Harfuch señaló que este tipo de acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por el Gobierno de México para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado y combatir el robo de combustibles en todo el país.

“Estas operaciones son permanentes y están enfocadas en frenar el financiamiento de los grupos delictivos, así como en proteger a las comunidades donde operan”, apuntó.

Más de 2 mil detenidos en octubre

El titular de la SSPC también informó que, durante octubre, más de 2 mil 300 personas fueron detenidas en todo el país por delitos de alto impacto.

Además, se aseguraron 13 toneladas de droga, 1,700 armas de fuego y 37 mil personas desde el inicio de la administración federal.

Asimismo, se destacó la destrucción de más de mil 600 laboratorios de metanfetamina y el aseguramiento de 4 millones de pastillas de fentanilo, lo que ha contribuido a una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos.

SSPC refuerza acciones contra huachicol y extorsión

Harfuch aseguró que los operativos contra el robo de hidrocarburos y la producción de drogas sintéticas continuarán de manera constante, en coordinación con gobiernos estatales y municipales.

También destacó los avances del plan nacional contra la extorsión, mediante el cual se han bloqueado cientos de líneas telefónicas utilizadas desde penales y detenido a 478 personas en 22 estados.

“No habrá impunidad para quienes ponen en riesgo la seguridad nacional. Seguiremos actuando con inteligencia, coordinación y firmeza”, concluyó García Harfuch.

Comentarios