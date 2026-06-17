Decomisan mazos y cohetones a manifestantes de la CNTE

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó un operativo ante la movilización convocada por la CNTE hacia el Estadio Ciudad de México

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó este miércoles un operativo especial en el sur de la capital ante la movilización convocada por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes anunciaron una marcha hacia el Estadio Ciudad de México, donde por la noche se celebrará un partido del Mundial 2026.

El dispositivo de seguridad busca evitar incidentes, garantizar la movilidad de automovilistas y facilitar el acceso de los aficionados que acudirán al encuentro futbolístico.

Los integrantes de la CNTE se concentraron desde las 10:00 horas en las inmediaciones de Calzada Acoxpa y avenida Acoxpa, en la colonia Vergel del Sur, alcaldía Tlalpan.

Desde ese punto contemplaban avanzar por Calzada de Tlalpan con dirección al inmueble deportivo.

Durante las acciones preventivas, elementos de la SSC realizaron inspecciones a dos vehículos vinculados con manifestantes. En una de las unidades localizaron diversos objetos considerados aptos para agredir.

Entre los artículos asegurados se encuentran dos mazos, una barreta de metal, varios cohetones, palos de madera y tubos metálicos.

De acuerdo con la autoridad capitalina, los objetos fueron retirados de manera inmediata para evitar riesgos durante la movilización.

La #SSC Informa:



En la calzada de #Tlalpan, a la altura de la avenida #DivisiónDelNorte, como parte de las acciones preventivas realizadas por personal de la #SSC en apego al protocolo de actuación policial, durante la revisión a dos vehículos de los manifestantes en la zona,… pic.twitter.com/lkIEkWKZHK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 17, 2026

La SSC detalló que el hallazgo ocurrió sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de División del Norte, como parte de las medidas de prevención implementadas en la zona.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia señaló que las revisiones se efectuaron "en apego al protocolo de actuación policial" y con el objetivo de prevenir actos de violencia durante la protesta.

Los objetos encontrados permanecen bajo resguardo de las autoridades, mientras continúa el monitoreo del recorrido de los manifestantes.

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No hubo detenidos

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas derivado de las inspecciones realizadas.

Asimismo, la SSC rechazó versiones sobre el supuesto aseguramiento de teléfonos celulares a integrantes de la movilización.