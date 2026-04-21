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Nuevo León

Decomisan fuerzas federales droga y amplio arsenal en Linares

En ambas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, coordinados con la FGR

  • 21
  • Abril
    2026

Dos operativos donde actuaron nuevamente coordinados la FGR y SSPC realizados en distintos puntos de Linares derivaron en la detención de un hombre y una mujer, así como en el aseguramiento de armas de fuego y drogas.

En ambas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch en coordinación con la Fiscalía General de la República, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Fuerza Civil Nuevo León y corporaciones municipales.

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El primer cateo se llevó a cabo en la colonia Misiones de San Gerardo, en cumplimiento de la Técnica de Investigación de Cateo 141/2026. En el inmueble intervenido fue detenido un hombre, quien es investigado por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por delitos contra la salud.

Durante esta diligencia se aseguraron nueve armas de fuego, entre cortas y largas de distintos calibres, 350 cartuchos útiles y 15 cargadores. 

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Además, fueron decomisados aproximadamente 2.5 kilogramos de marihuana, 200 gramos de cocaína, dinero en efectivo, básculas digitales, teléfonos celulares, mochilas y diversa documentación.

En un segundo operativo, realizado en la colonia Fomerrey bajo la técnica de investigación de cateo 138/2026, las autoridades detuvieron a una mujer en flagrancia. En el lugar se aseguraron tres armas, un revólver calibre .357 magnum, una escopeta calibre 12 y un rifle de aire comprimido, así como 57 cartuchos de distintos calibres, además de dosis de cocaína y marihuana y una báscula digital.

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De acuerdo con los reportes preliminares, ambos cateos derivaron de trabajos de inteligencia y de denuncias anónimas que alertaban sobre posibles actividades ilícitas en los inmuebles intervenidos.

Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República con sede en General Escobedo, quien determinará su situación jurídica.


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