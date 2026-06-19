La secretaria de Turismo destacó que las sedes mexicanas registran ocupaciones hoteleras de hasta 95 por ciento en días de partido

Inicio / Nacional / Dejará Mundial derrama de más de $1,800 millones en México

Hoteles llenos, restaurantes con alta demanda y un incremento constante en la llegada de visitantes forman parte del balance preliminar presentado por la Secretaría de Turismo (Sectur), que estima una derrama económica superior a los $1,800 millones de pesos durante junio.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez, aseguró que las cifras registradas hasta ahora colocan a México como la sede con mejor desempeño turístico entre los tres países anfitriones de la Copa del Mundo.

“Los datos son muy positivos, primero, somos la mejor sede del mundo”, afirmó durante la conferencia matutina de este jueves.

Explicó que la proyección económica corresponde principalmente al consumo generado en hoteles y establecimientos gastronómicos de las ciudades que albergan partidos mundialistas.

“Esperamos más de mil 800 millones de pesos solo en derrama turística: hoteles y restaurantes”, destacó.

Dichas cifras reflejan el impacto que ha tenido el torneo en sectores clave de la industria turística, particularmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas de la justa mundialista.

México supera a Estados Unidos y Canadá

Rodríguez destacó que México registra un crecimiento turístico del 5% durante el Mundial, por encima de Canadá, que reporta un avance del 3%, y de Estados Unidos, que presenta una variación negativa de 2%.

Atribuyó estos resultados al interés de visitantes nacionales e internacionales por asistir a los encuentros y conocer los destinos turísticos del país.

Ocupación hotelera alcanza hasta 95%

Uno de los indicadores más destacados es la ocupación hotelera en las ciudades sede.

Mientras Estados Unidos y Canadá reportan niveles máximos cercanos al 55%, en México la ocupación alcanza hasta el 95% durante los días de partido.

Además, el promedio general en las entidades anfitrionas se mantiene alrededor del 75%.

“Un dato muy interesante es que los días de partido que se tienen en la Ciudad de México crecen 16 puntos más el porcentaje de ocupación hotelera versus un día del 2025”, explicó.

También reportó un aumento en el flujo de pasajeros que llegan a la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

De acuerdo con Rodríguez, el tráfico aéreo en estas entidades creció tres puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, una tendencia que esperan mantener durante las siguientes semanas del torneo.

Señaló que el objetivo no solo es atraer visitantes, sino consolidar la imagen del país ante millones de aficionados.