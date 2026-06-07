Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_2_8ecab7ca16
Nacional

Depresión Tropical Dos-E se forma frente a Acapulco

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 km/h, y avanza con dirección hacia el noreste a 9 km/h.

  • 07
  • Junio
    2026

Este domingo se formó la Depresión Tropical Dos-E frente a las costas del Pacífico, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre entidades del sur del país debido a su potencial para generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua, a las 09:00 horas, el sistema se ubicó a 155 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 165 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 km/h, y avanza con dirección hacia el noreste a 9 km/h.

Ante su evolución, las autoridades establecieron una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Prevén lluvias intensas y oleaje elevado

La circulación asociada a la depresión provocará lluvias de distinta intensidad en varias regiones del país durante las próximas 24 horas.

Se pronostican lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en el oeste y costa de Guerrero.

Además, se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en zonas del sureste y costa de Michoacán, así como en el suroeste de Oaxaca.

También habrá lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur de Jalisco, zonas de Colima, el sureste de Guanajuato, regiones del Estado de México, la Ciudad de México y el sur de Morelos.

Vientos y condiciones marítimas

El SMN prevé vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en las costas de Guerrero y el oeste de Oaxaca.

En tanto, en Jalisco, Colima y Michoacán se esperan vientos de 20 a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

Respecto al oleaje, se anticipan olas de entre 3 y 4 metros en costas de Guerrero y Oaxaca, mientras que en Jalisco, Colima y Michoacán el oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros.

Autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil ante posibles afectaciones por lluvias, viento y oleaje.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

incautan_embarcacion_con_800_kilos_cocaina_guerrero_8f4728c82a
Incautan más de 800 kilos de cocaína en costas de Guerrero
Whats_App_Image_2026_06_08_at_11_52_59_c1742b29fd
Fonacot supera el millón de créditos otorgados en 2026
pemex_sheinbaum_44540369c6
México contiene precio de gasolina pese a guerra en Medio Oriente
publicidad

Últimas Noticias

Virus_044eb7dd4f
OMS reduce alerta por ébola en gran parte de África
AP_26159461617791_23537dea7a
Retirará Israel medidas de seguridad por crisis con Irán
incautan_embarcacion_con_800_kilos_cocaina_guerrero_8f4728c82a
Incautan más de 800 kilos de cocaína en costas de Guerrero
publicidad

Más Vistas

OP_COMERCIO_4_14f55d69_fill_1200x600_b24fb1fd42
Realiza Monterrey 42 decomisos en operativos durante dos días
image00006_1_3ac777f665
Se abre al público la primera etapa del Parque del Agua
nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
publicidad
×