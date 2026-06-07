Depresión Tropical Dos-E se forma frente a Acapulco

Este domingo se formó la Depresión Tropical Dos-E frente a las costas del Pacífico, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre entidades del sur del país debido a su potencial para generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua, a las 09:00 horas, el sistema se ubicó a 155 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 165 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 km/h, y avanza con dirección hacia el noreste a 9 km/h.

Ante su evolución, las autoridades establecieron una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Prevén lluvias intensas y oleaje elevado

La circulación asociada a la depresión provocará lluvias de distinta intensidad en varias regiones del país durante las próximas 24 horas.

Se pronostican lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en el oeste y costa de Guerrero.

Además, se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en zonas del sureste y costa de Michoacán, así como en el suroeste de Oaxaca.

También habrá lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur de Jalisco, zonas de Colima, el sureste de Guanajuato, regiones del Estado de México, la Ciudad de México y el sur de Morelos.

Vientos y condiciones marítimas

El SMN prevé vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en las costas de Guerrero y el oeste de Oaxaca.

En tanto, en Jalisco, Colima y Michoacán se esperan vientos de 20 a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

Respecto al oleaje, se anticipan olas de entre 3 y 4 metros en costas de Guerrero y Oaxaca, mientras que en Jalisco, Colima y Michoacán el oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros.

Autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil ante posibles afectaciones por lluvias, viento y oleaje.

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