Tormenta tropical Boris amenaza costas del Pacífico mexicano

La depresión tropical Dos-E se convirtió durante la madrugada de este lunes en la tormenta tropical Boris, segundo ciclón con nombre de la temporada 2026 en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno se localizaba a las 03:00 horas a unos 135 kilómetros al sureste de Acapulco y a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora.

De acuerdo con el organismo, Boris se desplaza hacia el noreste a una velocidad de cuatro kilómetros por hora y mantiene condiciones favorables para provocar lluvias extraordinarias, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados del Pacífico mexicano.

¡Buenos días! Conoce los sistemas meteorológicos y sus efectos presentes este día en México, de acuerdo con @conagua_clima.



🌀 #TormentaTropical #Boris en el Pacífico

⛈️ Temporal de #Lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur, sureste… pic.twitter.com/gkqUzZ8iCe — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 8, 2026

Prevén impacto en Guerrero durante este lunes

Los pronósticos del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indican que Boris continuará acercándose a territorio nacional durante las próximas horas.

Las previsiones apuntan a que el sistema podría tocar tierra entre el mediodía y las 14:00 horas de este lunes en una zona al sur de Acapulco, cercana a la Laguna de Palo Alto, en Guerrero.

Posteriormente, para el martes 9 de junio, se espera que el fenómeno se degrade a una baja presión remanente en tierra, ubicándose aproximadamente a 50 kilómetros al este-noreste de Técpan de Galeana y a 75 kilómetros al nor-noroeste de Acapulco.

Lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca

La circulación de Boris mantendrá un temporal de lluvias sobre gran parte del occidente y sur del país.

El pronóstico contempla lluvias intensas con puntuales torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en regiones de Guerrero, principalmente en la costa y zonas del sur, así como en el oeste de Oaxaca.

Además, se esperan lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en Michoacán, Colima y diversas regiones de Jalisco.

También se pronostican precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros en el suroeste del Estado de México, mientras que la Ciudad de México y Morelos registrarán intervalos de chubascos con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros.

Las autoridades advirtieron que estas precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

El sistema tropical también provocará condiciones marítimas peligrosas.

Cabe señalar que el SMN prevé rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y el occidente de Oaxaca.

En tanto, las costas de Jalisco, Colima y Michoacán podrían registrar vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Respecto al oleaje, se esperan alturas de entre cuatro y cinco metros en Guerrero y el oeste de Oaxaca, mientras que en Jalisco, Colima y Michoacán las olas podrían alcanzar entre tres y cuatro metros.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron extremar precauciones a la población y a la navegación marítima.

Activan alertas en cinco estados

Debido a la evolución de Boris, las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Asimismo, se activó alerta naranja para Guerrero y Oaxaca debido al riesgo elevado por lluvias, viento y oleaje.

También se emitió alerta amarilla para Colima, Jalisco, Michoacán, así como para algunas regiones de Guerrero y Oaxaca donde se prevén afectaciones moderadas.

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades estatales y federales.

Por otra parte, Boris se convirtió oficialmente en la segunda tormenta tropical con nombre de la temporada 2026 en el Pacífico mexicano.

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