Desaparece sacerdote en Guerrero; piden activar ficha de búsqueda

Esta no es la primera vez que se cometen este tipo de crímenes en la entidad. Iván Añorve Jaimes y Germaín Muñiz García fueron asesinados en 2018.

  • 06
  • Octubre
    2025

La diócesis de Chilpancingo-Chilapa confirmó la desaparición del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada al sur del estado de Guerrero.

En un comunicado, la diócesis comunicó que "ya ha pedido a las autoridades civiles que activen el protocolo de búsqueda y localización".

La última vez que se supo sobre el paradero del eclesiástico fue el pasado 4 de octubre. Por lo que la diócesis rogó a los fieles incrementar sus oraciones para que sea respetada la integridad del desaparecido.

Esta no es la primera vez que se cometen este tipo de crímenes en la entidad. Iván Añorve Jaimes y Germaín Muñiz García fueron asesinados en 2018.

Ante la ola de violencia que azota el país, la Iglesia desempeñó un papel importante en el planteamiento de acuerdos para promover la paz en varias localidades, debido a que su seguiridad y la vida de los propios integrantes del clero se ha puesto en riesgo.


