Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
mujer_desaparecida_matamoros_1607c56b92
Tamaulipas

Desaparece mujer tras salir de su trabajo en Matamoros

La búsqueda de Perla Gisela Leal Moreno continúa por parte de familiares y compañeros de trabajo tras ser vista por última vez ayer lunes en la tarde

  • 06
  • Enero
    2026

Familiares y compañeros de trabajo mantienen la búsqueda de Perla Gisela Leal Moreno, empleada de SIGOSA, quien se encuentra sin localizar desde la tarde de ayer en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte, fue vista por última vez alrededor de las 18:00 horas, cuando salió de su jornada laboral. Desde ese momento no se ha tenido comunicación con ella, situación que ha generado preocupación entre sus seres cercanos.

Al momento de su desaparición, conducía una camioneta Ford Escape color negro, modelo 2008.

Se solicita el apoyo de la ciudadanía para compartir la información y reportar cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero a las autoridades correspondientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_01_07_a_la_s_12_30_10_a_m_6b52262541
Brendan Fraser vuelve al cine con 'Familia en Renta'
Whats_App_Image_2026_01_06_at_5_18_33_PM_fc3a1607df
Cierran actividades decembrinas en ejidos del sureste de Coahuila
localizan_cuerpo_libramiento_reynosa_c3deeb3c9c
Hallan cuerpo en libramiento II Sur, en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_exportaciones_6087778d56
De NL para el mundo: alcanza tercer lugar en exportaciones
Whats_App_Image_2026_01_07_at_1_24_18_AM_4cdce96f10
Corredor Golfo Norte, prioridad tras ola de accidentes viales
finanzas_autos_4f4ded4341
Sortean retos: ventas de autos cierran el 2025 con alza de 1.3%
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×