Desaparece mujer tras salir de su trabajo en Matamoros

Familiares y compañeros de trabajo mantienen la búsqueda de Perla Gisela Leal Moreno, empleada de SIGOSA, quien se encuentra sin localizar desde la tarde de ayer en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte, fue vista por última vez alrededor de las 18:00 horas, cuando salió de su jornada laboral. Desde ese momento no se ha tenido comunicación con ella, situación que ha generado preocupación entre sus seres cercanos.

Al momento de su desaparición, conducía una camioneta Ford Escape color negro, modelo 2008.

Se solicita el apoyo de la ciudadanía para compartir la información y reportar cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero a las autoridades correspondientes.

