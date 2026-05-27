Descarta SSPC que Rubén Rocha cuente con ficha roja de Interpol

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reveló este miércoles que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, cuente con ficha roja de Interpol.

A través de redes sociales, la dependencia federal dio a conocer que el mandatario estatal con licencia no cuenta con esta notificación por parte de la organización internacional.

La #SSPC informa que el gobernador con licencia de #Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol.



Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 27, 2026

En su publicación afirmó que esto se confirmó después de efectuar los procedimientos correspondientes con las instancias de nivel nacional e internacional, por lo que se pudo constatar que no se cuenta con ninguna orden en contra del gobernador.

Esto sucede un día después de que el gobernador de Sinaloa acudiera a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para brindar su declaraciones ante las acusaciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos en que lo acusan, junto a nueve funcionarios más, de contar con vínculos con el crimen organizado.

Rubén Rocha acude ante FGR a comparecer por acusaciones de EUA

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió este martes a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado.

A través de redes sociales, el mandatario estatal afirmó que cuenta con la firme determinación de que se hará justicia debido a que confía en la justicia de México.

Aquí te presentamos la nota completa: Rubén Rocha acude ante FGR a comparecer por acusaciones de EUA

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