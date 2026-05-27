Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ruben_rocha_moya_7ca30cffb9
Nacional

Descarta SSPC que Rubén Rocha cuente con ficha roja de Interpol

Esto sucede un día después de que el gobernador con licencia acudiera a declarar sobre las acusaciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos

  • 27
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reveló este miércoles que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, cuente con ficha roja de Interpol.

A través de redes sociales, la dependencia federal dio a conocer que el mandatario estatal con licencia no cuenta con esta notificación por parte de la organización internacional.

En su publicación afirmó que esto se confirmó después de efectuar los procedimientos correspondientes con las instancias de nivel nacional e internacional, por lo que se pudo constatar que no se cuenta con ninguna orden en contra del gobernador.

Esto sucede un día después de que el gobernador de Sinaloa acudiera a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para brindar su declaraciones ante las acusaciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos en que lo acusan, junto a nueve funcionarios más, de contar con vínculos con el crimen organizado.

Rubén Rocha acude ante FGR a comparecer por acusaciones de EUA

El gobernador de SinaloaRubén Rocha Moya, acudió este martes a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado.

A través de redes sociales, el mandatario estatal afirmó que cuenta con la firme determinación de que se hará justicia debido a que confía en la justicia de México.

Aquí te presentamos la nota completa: Rubén Rocha acude ante FGR a comparecer por acusaciones de EUA

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inzunza_pide_licencia_en_senado_tras_acusaciones_en_eua_c9e078e6fd
Inzunza pide licencia en Senado tras acusaciones de EUA
INFO_7_CONTEXTO_6c5d7286d3
Fuerza Civil vigila inmuebles tras operativos antihuachicol
Whats_App_Image_2026_05_02_at_10_39_17_ec668557d3
Nombran a Yeraldine Bonilla gobernadora interina de Sinaloa
publicidad

Últimas Noticias

sanatorio_espanol_81e877737a
Reportan delicado estado de salud del alcalde de Torreón
AP_26149100766426_db1637a51b
Boca Juniors queda eliminado de la Libertadores ante U. Católica
adrian_0d7ec7ac46
Fortalece Monterrey seguridad con 166 nuevos elementos
publicidad

Más Vistas

trabajadores_sacan_provecho_a_prestamos_5cb8126bf5
Se dispara ola de fraudes por Sofomes en Nuevo León
libro_tiro_libre_06_5992fb961c
UANL impulsa lectura y deporte con libro rumbo al Mundial
finanzas_hoteles_nl_0f79807ddd
A 15 días del Mundial en NL... ¡hoteles no se llenan!
publicidad
×