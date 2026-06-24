Descarta CSP vínculos de Maru Campos con la CIA

Señaló que la única investigación en curso relacionada con agentes estadounidenses tiene que ver con posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional

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Ante versiones que han circulado en redes y medios sobre una supuesta relación entre la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro este miércoles que el gobierno federal no cuenta con ningún dato oficial que respalde esas afirmaciones.

“No tenemos ninguna información que nos pueda decir eso”, respondió.

Afirmó que hasta el momento ninguna dependencia del Gobierno de México cuenta con elementos que permitan sostener ese tipo de acusaciones.

Ante la insistencia sobre el tema, reiteró que la información disponible se concentra en otro asunto relacionado con la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional.

“No tenemos información”, insistió.

Investigación se centra en agentes de EUA

Sheinbaum explicó que lo que sí ha sido señalado públicamente por su administración y actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) es la posible actuación irregular de agentes estadounidenses en México sin apego a los procedimientos establecidos en la Ley de Seguridad Nacional.

“Lo que nosotros hemos señalado aquí en la mañanera, y la fiscalía lleva a cabo su propia investigación, es la entrada de agentes de Estados Unidos sin cumplir la Ley de Seguridad Nacional”, declaró.

Sostuvo que, de acuerdo con la legislación mexicana, las tareas operativas en materia de seguridad deben ser realizadas exclusivamente por autoridades nacionales.

“Haciendo operaciones que debían cumplir de forma exclusiva, de acuerdo con la ley, personal mexicano, sea de la fiscalía, de las policías o de la Guardia Nacional o de Defensa y Marina”, indicó.

Señaló que la información que posee el gobierno federal sobre este caso surgió a raíz del fallecimiento de dos agentes estadounidenses, hecho que permitió conocer detalles sobre su presencia y actividades en territorio mexicano.