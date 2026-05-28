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Descarta García Harfuch lanzarse para presidencia en 2030

Aunque podría ser un paso importante, actualmente García Harfuch afirmó que descarta la posibilidad debido al cargo como titular de seguridad que desempeña

  • 28
  • Mayo
    2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que no se lanzaría para las elecciones presidenciales en 2030.

En declaraciones a medios, el titular de la dependencia federal consideró que el dejar su cargo frente a la dependencia federal podría considerarse hasta una falta de respeto.

"La Secretaría de Seguridad y creo que sería no sólo irresponsable, sino también hasta una falta de respeto a mis compañeros que están todos los días arriesgando la vida en todo el territorio nacional y no sólo de la Secretaría de Seguridad, del Gabinete de Seguridad".

Esto se debe a que cuenta con una designación procedente de la presidencia, por lo que seguirá en su puesto hasta que se determine el tiempo.

Aunque podría ser un paso importante, actualmente García Harfuch afirmó que descarta la posibilidad debido al cargo como titular de seguridad que desempeña. 

"No, sí lo descarto porque soy secretario de seguridad. Entonces, un secretario de seguridad no tiene manera manera que pueda pensar en algo que no sea ser secretario de seguridad hasta que la señora presidenta lo disponga".

Tener a  la presidenta dirigiendo la estrategia de seguridad es la diferencia del mundo: García Harfuch

En tanto, aseguró que la presidenta es la encargada de dirigir a las fuerzas federales, por lo que los resultados obtenidos en materia de seguridad se deben a la estrecha coordinación con el Gabinete Federal.

"Tenemos una presidenta de México con una muy alta aprobación y eso a nosotros como Gabinete de Seguridad nos ayuda. O sea, también nosotros comunicamos que quien dirige el Gabinete de Seguridad es la propia presidenta de México todos los días. Pero es lo más difícil y economía, es lo más difícil y salud."

Ante la alta aprobación con la que cuenta la mandataria federal, García Harfuch resaltó que esto se refleja en la coordinación entre entidades y distintos niveles de seguridad.

"Cuando hay un gobernante que no se involucra en materia de seguridad, pues, se nota más".

 

 


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