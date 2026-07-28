SRE descarta mexicanos afectados tras sismo de 7.1 en Japón

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, hasta la mañana de este martes, no se tienen reportes de personas mexicanas afectadas por el sismo de 7.1

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, no existen reportes de personas mexicanas afectadas por el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu, al sur de Japón.

La dependencia federal señaló que la Embajada de México en Japón permanece atenta a la evolución de la emergencia desde que ocurrió el movimiento telúrico y mantiene comunicación para brindar apoyo a la comunidad mexicana que reside o se encuentra de visita en la región.

“La embajada de México en Japón permanece atenta al desarrollo de la situación desde el primer momento”, indicó la Cancillería.

La @SRE_mx lamenta los desastres ocasionados por el sismo de este martes en Kumamoto, isla de Kyushu, al sur de Japón, y le expresa a su pueblo la solidaridad de México en estos momentos difíciles.



Hasta el momento, no hay reporte de connacionales afectados. La @EmbamexJP… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 28, 2026

Embajada mantiene monitoreo y apoyo consular

Ante la emergencia, la SRE reiteró que se encuentra disponible el número de asistencia consular de emergencia las 24 horas para quienes requieran apoyo o protección en territorio japonés.

Además, la representación diplomática recordó a la comunidad mexicana en Kyushu la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades locales de protección civil.

La Cancillería también expresó la solidaridad del Gobierno de México con el pueblo japonés ante los daños provocados por el terremoto.

“México expresa su solidaridad con Japón en estos momentos difíciles”, señaló la dependencia.

Autoridades japonesas evalúan daños

El sismo de magnitud 7.1 se registró este martes y fue percibido en amplias zonas del sur de Japón. De acuerdo con la Agencia Meteorológica japonesa, el movimiento provocó afectaciones en infraestructura y obligó a la activación de protocolos de emergencia.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron daños y afectaciones en supermercados, viviendas, restaurantes y otros establecimientos de la región de Kumamoto.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, informó que su gobierno desplegó un grupo de trabajo integrado por aproximadamente 3 mil 600 elementos de las Fuerzas de Autodefensa para realizar labores de evaluación, atención y rescate en caso de ser necesario.

Como medida preventiva, fueron suspendidos los servicios de trenes bala Shinkansen y varias rutas ferroviarias locales mientras se realizan inspecciones de seguridad en la infraestructura.

Asimismo, el Aeropuerto Aso Kumamoto cerró temporalmente su pista y reportó que no existía una fecha definida para reanudar operaciones.

Las autoridades japonesas informaron que continúan las inspecciones en carreteras, puentes y edificios, además de la atención de algunos incendios registrados tras el sismo.