Desfile por la Revolución en CDMX tendrá nueva ruta por protestas

Este martes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó una modificación en la ruta para el desfile cívico-militar de este jueves.

En su modificación, la Sedena recortó el trayecto ante el anuncio de una nueva manifestación de la Generación Z.

Mediante las redes sociales de la dependencia, la Sedena mostró un video en el que se indica que el desfile avanzará desde el Zócalo hasta el Monumento a la Revolución, cuando tradicionalmente se llegaba al Campo Militar Marte.

¡Ven y vive con nosotros este magno evento!



Te esperamos este 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana, para presenciar el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al “115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana”.



El recorrido inicia en la Plancha del Zócalo hasta el… pic.twitter.com/6XDExU1L4l — @Defensamx (@Defensamx1) November 16, 2025

Esta nueva ruta se dio a conocer después de que la Generación Z diera a conocer que realizará una marcha el mismo día y hora en que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el desfile.

“Vamos a ver cómo se desarrolla en estos días, no vamos a caer en provocaciones”, respondió Sheinbaum en su conferencia de prensa de este martes.

Tras la manifestación del sábado 15, hubo veinte manifestantes y cien policías heridos, así como una veintena de personas detenidas, luego de un enfrentamiento que ocurrió entre las autoridades y un grupo de personas encapuchadas en las puertas de Palacio Nacional.

