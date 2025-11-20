Celebran desfile del 115° aniversario de Revolución Mexicana

Durante la mañana de este jueves, la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum conmemoró el aniversario 115° en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México.

#DesfileCívicoMilitar2025 | #20DeNoviembre



La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) encabezó el izamiento de la Bandera de México este 20 de noviembre en la plancha del Zócalo capitalino como parte del Desfile Cívico Militar Conmemorativo por el 115 Aniversario de la… pic.twitter.com/BsPRxKeunP — SPR Informa (@SPRInforma) November 20, 2025

Diversas instituciones arribaron hasta este sitio para realizar el protocolo correspondiente.

Luego de izar la bandera, la mandataria federal realizó el paso de revista para después rendir los honores a la bandera.

Entre los invitados destacados se encuentran los titulares de las diversas dependencias como: Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores; Ernestina Godoy, consejera Jurídíca de la Presidencia; Luz Elena González, secretaria de Energía; Jesús Antonio Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Mario Delgado, secretario de Educación; Raquel Buenrostro, secretaria de la Función Pública; David Kershenobich, secretario de Salud; Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social.

Durante su participación, el secretario de la Defensa Nacional destacó la labor de la mujer en la lucha revolucionaria y resaltó el valor de los mexicanos y mexicanas que participaron en la causa social, a quienes consideran precursores de las Fuerzas Armadas.

Resaltó la integración de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional.

"En esta administración, destaca la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que garantizará su desarrollo y permanencia como una fuerza intermedia del Estado Mexicano para llevar a cabo tareas de seguridad pública en el país."

Por su parte, la Jefa de las Fuerzas Armadas afirmó que es una responsabilidad histórica la lucha de la Revolución en el país.

"Porque quienes hoy reivindican la mano dura, la fuerza por encima de la ley, los que reivindican la ultraderecha o esa libertad que solo disfrutan los privilegiados no conocen la historia de México, ni a nuestro pueblo." exclamó la mandataria federal.

Sheinbaum arremetió contra aquellos que buscan recuperar los privilgeios por medio de la violencia ejercida en el país.

"México no volverá a caminar hacia atrás, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por ello, no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino que codifican la violencia como camino, que glorifica la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia, se equivoca." reafirmó.

Recalcó que el poder no se usa para someter, sino "para servir".

"No hay imposiciones, ni privilegios. Hay Constitución. Hay democracia. Hay un Gobierno que escucha, que respeta y que a su pueblo. Hoy las libertades no solo se otorgan desde arriba, se ejercen desde abajo." explicó.

Además, felicitó a los elementos de Marina y Defensa durante el marco de esta conmemoración.

"Les convoco a mantener siempre en alto la lealtad al pueblo y el amor a la patria" se pronunció la presidenta.

