Destaca Presidencia diálogo con Felipe VI sobre pueblos indígenas

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como cordial y positiva la reunión que sostuvo con el rey Felipe VI de España en Palacio Nacional

Luego de la reunión que sostuvo con el rey Felipe VI de España en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum relató que el primer tema que planteó al jefe del Estado español fue la importancia que tienen los pueblos originarios para la identidad nacional.

Durante la conferencia matutina de este viernes, explicó por qué la solicitud de perdón por los abusos cometidos durante la Conquista sigue siendo un asunto relevante para México.

"Le hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante para nosotros, más allá de cualquier discrepancia que pueda haber."

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Recordó que cerca de 28 millones de mexicanas y mexicanos se reconocen como indígenas y que en el país se hablan 69 lenguas originarias, por lo que el reconocimiento de las grandes civilizaciones prehispánicas forma parte de la historia y de la construcción del México actual.

"Para nosotros es un asunto de identidad nacional, de reconocimiento y de no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a ninguna forma de discriminación. Por eso es un asunto de dignidad para México."

Añadió que también expuso cómo la resistencia de los pueblos originarios ha sido fundamental en la formación del país y recordó que durante siglos las comunidades indígenas enfrentaron discriminación incluso después del periodo colonial.

Felipe VI propuso seguir trabajando el tema

Según explicó Sheinbaum, el rey respondió que durante la próxima Cumbre Iberoamericana, prevista para noviembre en Madrid, una de las mesas de trabajo estará dedicada precisamente a los pueblos indígenas.

"Él planteó que una de las mesas de trabajo es justamente sobre pueblos originarios y que le interesaba seguir trabajando conjuntamente hacia adelante."

Como parte de los acuerdos alcanzados, ambos gobiernos impulsarán tres exposiciones culturales en España, trabajos que ya se venían preparando entre las autoridades de ambos países.

Las muestras estarán dedicadas a la República Española y el exilio republicano en México, a Sor Juana Inés de la Cruz y a la cultura y los pueblos mayas.

Señaló que estas exposiciones comenzarán a presentarse de manera gradual.

También abordaron comercio, economía y la paz

Además del tema histórico, la reunión incluyó conversaciones sobre la relación económica entre ambos países, el comercio, la situación internacional y la necesidad de fortalecer el respeto al derecho internacional.

Explicó que dialogaron sobre la importancia de la Carta de las Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos y la construcción de la paz.

Al concluir el encuentro recorrieron el mural "Epopeya del pueblo mexicano", de Diego Rivera, ubicado en la escalinata principal de Palacio Nacional, donde continuaron conversando sobre el panorama internacional y el papel de México en el mundo.

Posteriormente, Felipe VI viajó a Guadalajara para asistir al partido de la Selección Española antes de regresar a su país.

La titular del Poder Ejecutivo federal respondió a las críticas surgidas por la visita del monarca español y sostuvo que el encuentro fue posible únicamente porque previamente existió un acercamiento por parte de España respecto al reconocimiento de los agravios históricos contra los pueblos indígenas.

"Esta reunión no se hubiera podido dar si no hubiera habido por parte del gobierno español y del jefe del Estado español el reconocimiento, en su forma y en su manera, de los abusos que se realizaron durante la llamada Conquista."

Insistió en que su gobierno mantiene la misma postura sobre este tema.

"Lo digo también por todos aquellos que dicen que un día decimos una cosa y otro otra. No. Hay total consecuencia en lo que hacemos."

Finalmente, señaló que incluso sectores de la derecha española criticaron al rey por realizar la visita a México y rechazó los señalamientos hacia su gobierno por mantener una agenda de reivindicación de los pueblos originarios.