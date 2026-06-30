Destaca presidenta superávit comercial de US$5,767 millones

Afirmó que este resultado responde a los objetivos del Plan México, orientado a fortalecer la producción nacional e impulsar las exportaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantiene un saldo positivo en su balanza comercial al exportar $5,767 millones de dólares más de lo que importa, resultado que, dijo, refleja el avance de la estrategia económica impulsada por su gobierno para fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia del mercado externo.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal restó importancia al porcentaje de crecimiento de las exportaciones e importaciones y aseguró que el dato relevante es el monto del superávit comercial que actualmente registra el país.

"Estamos exportando cinco mil 767 millones de dólares más que lo que importamos, o sea, se está ampliando la brecha", afirmó.

El Plan México busca reducir importaciones

Sheinbaum explicó que este comportamiento forma parte de los objetivos planteados en el Plan México, estrategia con la que el Gobierno federal pretende incrementar la producción nacional para abastecer el mercado interno y fortalecer la capacidad exportadora del país.

Señaló que el propósito es disminuir la dependencia de productos importados, al tiempo que se impulsa la industria nacional.

"Se está ampliando la brecha, que por cierto es uno de los objetivos del Plan México: disminuir importaciones, aumentar la producción nacional para el consumo interno y para las exportaciones", sostuvo.

En el primer trimestre de 2026, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 158,117.5 millones de dólares.



Los estados con mayor contribución fueron:

▪️22.8% Chihuahua

▪️11.0% Jalisco

▪️9.4% Coahuila



📄 Consulta el boletín de indicador:… pic.twitter.com/0HH22uSJOk — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 30, 2026

Indicó que una parte importante del incremento en las exportaciones proviene de la industria de productos electrónicos, sector que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos meses, particularmente en los envíos hacia Estados Unidos.

"Mucho de esto está asociado a la exportación de productos electrónicos, que ha aumentado en la exportación de México a Estados Unidos", explicó.

Apuesta por fortalecer la industria nacional

Reiteró que el fortalecimiento del mercado interno y el crecimiento de las exportaciones son pilares de la política económica de su administración para consolidar el desarrollo industrial del país.

Además, insistió en que el objetivo es que cada vez más bienes consumidos en México sean producidos en territorio nacional y, al mismo tiempo, ampliar la presencia de productos mexicanos en los mercados internacionales, aprovechando el crecimiento de sectores estratégicos como el de manufacturas electrónicas.