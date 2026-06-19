Destacan saldo blanco en sedes mundialistas de México

Claudia Sheinbaum destacó el comportamiento de los aficionados y reconoció el trabajo de los cuerpos de seguridad que participan en los operativos

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las actividades del Mundial 2026 en las sedes mexicanas se han desarrollado sin incidentes relevantes y con una respuesta positiva tanto de los aficionados como de los cuerpos de seguridad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal fue cuestionada sobre el ambiente que se vive en las ciudades que albergan encuentros de la Copa del Mundo y afirmó que los operativos han funcionado de manera adecuada.

“Ha estado muy bien en las tres sedes, muy, muy bien, no ha habido realmente ningún problema”, afirmó.

Destacó especialmente la conducta de los seguidores mexicanos que han asistido a los estadios y zonas de convivencia durante el torneo.

“Como siempre los aficionados, aficionadas y aficionados mexicanos, portándose de 10, la verdad”, señaló.

Aseguró que el ambiente generado en torno al Mundial ha sido positivo y resaltó la convivencia entre aficionados nacionales y visitantes extranjeros.

Operativos de seguridad continúan

La titular del Poder Ejecutivo federal también reconoció el trabajo realizado por los elementos encargados de la seguridad durante la justa mundialista.