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Mujeres y madres que marcaron la vida pública de México

Figuras como Claudia Sheinbaum, Elena Poniatowska y Julieta Fierro destacan por su influencia y legado en distintos ámbitos del país.

  • 08
  • Mayo
    2026

En 2026, México celebrará el Día de las Madres con el reconocimiento de que las mujeres que han ejercido la maternidad no solo han criado generaciones, sino que también han dejado huella profunda en distintos rubros.

Las madres ocupan espacios clave en la vida pública de México. Este 10 de mayo, el foco está en quienes, desde la política, la ciencia y el espectáculo, marcan el pulso nacional con su influencia y poder.

En la política y la ciencia, Claudia Sheinbaum ha combinado su formación académica como investigadora con una carrera en la administración pública que la llevó a convertirse en la primera mujer presidenta.

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En el terreno cultural, Elena Poniatowska se ha consolidado como una de las voces más importantes de la literatura y el periodismo en México, con una obra centrada en la memoria social y las historias humanas.

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Por su parte, Julieta Fierro ha acercado la astronomía y la ciencia a generaciones de estudiantes y familias mexicanas mediante libros, conferencias y programas de divulgación.

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En el cine y el entretenimiento, Salma Hayek ha construido una carrera internacional que también la ha llevado a impulsar proyectos en favor de las mujeres y la representación latina en Hollywood.

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En el ámbito empresarial, Patricia Armendáriz destaca en el sector financiero, con participación en temas económicos y sociales, mientras que Lorena Ochoa es una referente del golf mexicano y exnúmero uno del mundo.

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