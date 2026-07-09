Van por transformación tecnológica del sistema aduanero

Participan líderes del ramo durante el 86 Congreso Nacional de Agentes Aduanales (CAAAREM) y destacan ejes estratégicos para cumplir este objetivo

De cara a los próximos meses, el sector aduanero en el país formará parte de una transformación tecnológica que eficientizará sus operaciones.

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Héctor Alonso Romero Gutiérrez, participó como ponente en el 86 Congreso Nacional de Agentes Aduanales de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), donde presentó la conferencia “Retos y objetivos de la Aduana Mexicana 2026-2027”, en la que compartió las principales acciones que impulsa la ANAM para fortalecer la transformación tecnológica del sistema aduanero mexicano.

Durante su participación, destacó que la transformación de la ANAM se sustenta en cuatro ejes estratégicos: modernización institucional, digitalización integral, autonomía tecnológica y procesos basados en ciencia de datos, con el objetivo de incrementar la recaudación y facilitar el comercio exterior.

De igual manera, expuso las acciones que impulsa la ANAM para fortalecer los procesos aduaneros mediante la cooperación internacional y el intercambio de información con otros países para combatir el fraude comercial, reforzar la seguridad, regular el comercio electrónico y lograr un comercio exterior más competitivo.

Paralelo a ello, subrayó que la modernización del sistema aduanero también contempla acciones para mejorar la atención a los usuarios, entre ellas la implementación de la Línea de Atención Aduanera 079, un canal permanente que brinda orientación y atención a consultas.

Otro de los frentes es mediante la plataforma Aduana Fácil, la cual busca que los pasajeros realicen su declaración digital de forma anticipada y puedan pagar sus excedentes de franquicia desde su celular.

En ese sentido, presentó los avances para el desarrollo de la Plataforma Única Aduanal (PUA), un proyecto que la ANAM desarrolla en colaboración con autoridades para integrar y modernizar los sistemas tecnológicos de la institución.