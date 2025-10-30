Destina México $6,000 millones a ex empleados del Poder Judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se cuenta con un recurso de $6 mil millones de pesos para indemnizar a los trabajadores del Poder Judicial que fueron separados de sus cargos tras la reforma a dicho órgano.

“Son cerca de seis mil millones de pesos. Siempre dijimos que no le va a faltar recursos al Poder Judicial”, afirmó la mandataria durante la conferencia matutina de este jueves.

Sheinbaum detalló que el plan financiero fue presentado hace dos días por la Subsecretaría de Egresos y que los fondos provienen de los fideicomisos que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“No vamos a faltar al derecho laboral en lo que nos corresponde a nosotros. En términos de los recursos, se va a poder liquidar a los trabajadores como dice la ley”, subrayó.

Además, precisó que será el Poder Judicial quien determine los esquemas de pago y liquidación, conforme a sus normas internas.

“El pago de las indemnizaciones lo definirá el Poder Judicial dentro de los esquemas laborales que ellos tienen”, añadió.

Cabe mencionar que el anuncio ocurre luego de que exjueces y magistrados se manifestaran el 29 de octubre para exigir el pago de indemnizaciones pendientes desde hace más de diez meses, lo que ha afectado a más de 800 trabajadores.

