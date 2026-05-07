Destina Sheinbaum $140,000 millones en infraestructura de gas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves un ambicioso paquete de inversiones por más de $140 mil millones de pesos destinado al fortalecimiento de la infraestructura nacional de gasoductos, con el objetivo de garantizar el suministro de gas natural para la generación eléctrica, el desarrollo industrial y el crecimiento económico del país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que el proyecto contempla ampliación, modernización, rehabilitación y mantenimiento de la red de transporte de gas natural.

“Estos son proyectos muy importantes porque con ellos se busca garantizar el abasto seguro, eficiente y oportuno de todo el gas del país”, afirmó.

México cuenta con más de 21 mil kilómetros de gasoductos

La titular de Energía detalló que actualmente México dispone de una red de 21 mil 149 kilómetros de gasoductos para el transporte de gas natural.

Explicó que el 48% de la infraestructura es administrada por el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Senagas), mientras que el 36% corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con una longitud de 7 mil 666 kilómetros.

El 16% restante pertenece a Pemex y empresas privadas.

González Escobar destacó que gran parte de esta infraestructura proviene de ductos transferidos de Pemex a Senagas, lo que representa un reto importante en materia de mantenimiento y modernización.

“Estamos realizando importantes esfuerzos en inversión, en mantenimiento y en reconstrucción de estos gasoductos para atender las necesidades de gas”, señaló.

El gas natural abastecerá nuevas plantas eléctricas

La funcionaria explicó que el fortalecimiento de la red resulta clave para la entrada en operación de nuevas centrales eléctricas de la CFE.

Indicó que este año comenzarán operaciones siete nuevas plantas, tres de las cuales ya están listas para inaugurarse. Además, otras cuatro centrales ya fueron licitadas y dos más serán concursadas en los próximos meses.

“Son 13 nuevas plantas que requieren de esta infraestructura para abastecerse de gas natural”, apuntó.

Añadió que el combustible también será esencial para abastecer a los llamados polos del bienestar contemplados en el Plan México y para garantizar el suministro a industrias y actividades económicas.

CFE suma nuevas centrales y gasoductos

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, informó que recientemente concluyó el proyecto de la central de ciclo combinado Manzanillo III, que inició operaciones comerciales el pasado 17 de abril.

Asimismo, adelantó que durante mayo entrarán en funcionamiento las centrales Mérida IV y González Ortega.

Sobre Mérida IV, anunció que se busca nombrarla “Elvia Carrillo Puerto”, en homenaje a la activista y política yucateca.

La funcionaria detalló que las siete centrales en proceso aportarán 4 mil 500 megawatts adicionales a la red eléctrica nacional.

Además, la actual administración desarrolla otras seis nuevas centrales en Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Sur y Jalisco, que añadirán otros 3 mil 300 megawatts.

“Significa contar con más electricidad disponible para acompañar el crecimiento del país y fortalecer la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico”, afirmó.

Proyectos estratégicos en el norte, centro y sureste

Calleja Alor presentó también los principales proyectos de gasoductos que desarrollará la CFE en distintas regiones del país.

Entre ellos destacan:

Ruta Guaymas-El Oro, con inversión de $241.4 millones de dólares y operación prevista para 2028.

y operación prevista para 2028. Centauro del Norte, que conectará Sonora con Baja California, con inversión de mil 431 millones de dólares.

Coxtal II, en el sureste, con recorrido por Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, con inversión de $ 2 mil 90 millones de dólares.

Ramal Cozoleacaque, en Veracruz.

Ramal Paraíso, en Tabasco.

Ramal Tula, entre Hidalgo y Querétaro.

La directora de la CFE destacó que estos proyectos permitirán transportar más de mil 200 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

El gobierno federal estimó que las nuevas obras energéticas generarán aproximadamente 18 mil 400 empleos directos e indirectos durante su construcción.

Además, se buscará privilegiar el contenido nacional en materiales y procesos.

“En CFE sabemos que lo hecho en México está mejor hecho”, expresó Emilia Calleja.

Finalmente, la funcionaria aseguró que todos los proyectos se desarrollarán bajo criterios de responsabilidad social, ambiental y técnica, incluyendo consultas y acompañamiento a las comunidades involucradas.

Comentarios