Tamaulipas

Destina gobierno $68 millones de pesos en semáforos nuevos

El secretario de Obras Públicas, informó sobre el programa de instalación de semáforos nuevos y considerados como inteligentes en 60 cruceros de Ciudad Victoria

  • 18
  • Agosto
    2025

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó sobre el programa de instalación de semáforos nuevos y considerados como inteligentes, en un total de 60 cruceros de Ciudad Victoria, se trata de una inversión de $68 millones de pesos, además de considerar la rehabilitación de estructuras y semáforos peatonales. 

“Ahorita es solamente la capital son $68 millones de pesos que debemos de estar terminando para el día último de agosto, así está el programa, ¿cuántos equipos en total van a hacer?, es que son como 60 cruceros más un número elevado de semáforos”.

El titular de la dependencia dio a conocer que el proyecto forma parte de la transformación urbana de ciudad Victoria y tiene como objetivo mejorar la movilidad, la seguridad vial y reducir los tiempos de traslado mediante la instalación de semáforos inteligentes y equipados con cámaras que realizan la función únicamente como detectores de velocidad y no de videovigilancia.

Dos de los semáforos nuevos fueron dañados y sufrieron el robo de cable, dejando de funcionar por varios días y afectando el tráfico vehicular en la capital del estado, reconoció el secretario de Obras Públicas.

“Fue uno o dos semáforos que se robaron el cable, pero ya lo repusieron, la empresa se llama SEMEX  y están todos funcionando, la inversión es de $68 millones de pesos, únicamente para la capital del estado, es decir es una única etapa,  los equipos que se quitan esos se entregan al municipio para que el municipio los instale en puntos en donde se requiera o sustituir donde no estén funcionando, son semáforos inteligentes, tienen unas cámaras, no son cámaras de video, son detectores de velocidad”, señaló.


