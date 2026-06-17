Aseguran 200 litros de metanfetamina en Hermosillo

La droga, enviada desde Culiacán por una empresa de paquetería, fue localizada tras una denuncia ciudadana, informó la FGR

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 200 litros de metanfetamina líquida ocultos en 40 bidones al interior de una empresa de paquetería en Hermosillo, Sonora, luego de recibir un reporte sobre el traslado de un envío con presuntos narcóticos procedente de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, personal de guardia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) recibió una llamada ciudadana que alertó sobre la llegada del paquete, por lo que se iniciaron actos de investigación para verificar la información y localizar el cargamento.

Las diligencias permitieron ubicar los 40 bidones que contenían en conjunto 200 litros de metanfetamina, sustancia que fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público Federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

El cargamento también quedó bajo resguardo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación.

Buscan identificar a los responsables

La FGR informó que las investigaciones continúan para determinar el origen y destino del narcótico, así como identificar a las personas responsables del envío y la posible red logística utilizada para trasladar la droga mediante servicios de paquetería.

Hasta el momento, la autoridad no ha reportado personas detenidas en relación con este aseguramiento.

La Fiscalía señaló que el Ministerio Público Federal realiza los trámites legales correspondientes para proceder conforme a derecho y reiteró su compromiso con la investigación y persecución de los delitos del fuero federal.