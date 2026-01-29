Destruyen más de 100 toneladas de drogas decomisadas en Sinaloa

La Fiscalía General de la República confirmaron la destrucción de más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos decomisados en Sinaloa.

Acetato de plomo, ácido clorhídrico y tolueno entre decomiso

De acuerdo con el comunicado compartido por la dependencia federal, se destruyeron un total de 105 toneldas 74 kilos 656 gramos de sustancias ilícitas, de los cuales casi 28,000 corresponden a precursores químicos como acetato de plomo, peróxido de dicumilo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico, tolueno y alcohol metílico.

Esta incineración se llevó a cabo en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y con la presencia del titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López.

Por medio de un video, el fiscal mencionó que el material utilizado para la producción de sustancias ilícitas incautadas en distintos operativos, fue traslado de las sustancias a una empresa especializada del Estado de México.

Esta destrucción provocó que las pérdidas financieras fueron importantes para los grupos del crimen organizado.

También podría interesarte: Incineran más de 370 kilos de droga decomisada en Apodaca

Comentarios