Detalla Seguridad captura de 'El Jardinero' y 'Güero Conta'

Ante las recientes detenciones registradas este lunes, los integrantes del Gabinete de Seguridad brindaron detalles sobre la captura de Audias "N", alias "El Jardinero" registrada este lunes en las inmediaciones del Mirador, en Nayarit.

Durante la conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que "El Jardinero" era considerado pieza clave en la organización criminal fundada por Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

"Se trata de un operador criminal de alta relevancia que durante más de dos décadas consolidó una estructura regional con capacidad para coordinar la producción y trasiego de drogas, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina, operar aeronaves y pistas de aterrizaje, así como controlar rutas logísticas para controlar narcóticos hacia el exterior."

Afirmó que Audias "N" cuenta con una orden de detención con fines de extradición por delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego.

García Harfuch aseguró que dicha red criminal contaba con la capacidad de introducir alrededor de 67 toneladas de drogas, de las cuales destacaba la marihuana.

Aseguró que la Administración de Control de Drogas (DEA) ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Ante esta detención, se registraron diversos hechos de violencia en Nayarit, de los cuales, seis vehículos y seis comercios resultaron afectados. Sin embargo, el secretario de Seguridad afirmó que durante esta mañana no se registraron más acontecimientos de esta índole.

"No se tienen registro de bloqueos carreteros."

¿Cómo fue capturado "El Jardinero"?

El secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, aseguró que el segundo al mando del grupo criminal fue detenido como resultado de las labores de investigación que iniciaron en octubre de 2024.

Aseguró que, después del monitoreo de 45 ubicaciones, se logró dar con el objetivo, quien se trasladaba a bordo de una camioneta, pero logró ser capturado cuando intentaba huir.

"Este trabajo permitió entender, no solo donde estaba el objetivo, sino como se movía, con quien interactuaba y bajo que esquema de seguridad operaba."

#AlMomento



Como resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, ni lesionadas, #PersonalNaval realizó la aprehensión de un blanco prioritario.



Para el desarrollo de… pic.twitter.com/RoEqY9KqMb — SEMAR México (@SEMAR_mx) April 27, 2026

Por su parte, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, recalcó que la operación fue coordinada con distintas dependencias federales de manera simultánea.

'Güero Conta', identificado como hombre de confianza de 'El Jardinero'

Autoridades informaron que también se contó con la captura de César “N”, alias "Güero Conta”, identificado como principal operador financiero y hombre de confianza de Audias "N".

García Harfuch detalló que, aparentemente, era responsable del lavado de dinero, recursos que utilizaba para adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades.

"Operaba mecanismos mediante corredores financieros, familiares, socios y empresas fachada, con los que ocultaba activos y recursos de procedencia ilícita."

Este hombre fue detenido en posesión de un arma larga, un cargador, 50 cartuchos, 1,000 dosis de presunta metanfetamina, tres teléfonos celulares y un vehículo.

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