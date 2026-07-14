SRE detalla acciones por denuncias sobre muerte de connacionales

Relaciones Exteriores también señaló que estas gestiones forman parte de la etapa de investigación previa a la posible presentación de acciones legales

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reveló este martes las acciones desplegadas frente a la muerte de 17 connacionales registradas en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos puntos de Estados Unidos.

A través de un comunicado, la cancillería informó que fueron cuatro las acciones efectuadas a través de su dependencia para llevar a cabo el proceso.

Denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos

A partir de las primeras acciones, se instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de la Embajada de México en Estados Unidos.

Denuncias ante fiscalías estatales

Por su parte, el Gobierno de México también inició la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes, a través de su Embajada en Estados Unidos y de su red consular.

Acciones civiles de cese y desistimiento

El Gobierno de México comenzó a enviar notificaciones de cese y desistimiento a los centros de detención donde han muerto ciudadanos mexicanos.

El primer documento, firmado por el Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fue enviado al centro de detención de Adelanto, California, donde se han registrado cuatro fallecimientos de mexicanos.

Con esta medida, se exige detener de manera inmediata las acciones u omisiones que presuntamente contribuyeron a estas muertes, entre ellas la falta de acceso oportuno a atención médica y la aplicación de políticas que no cumplen con los estándares médicos y penitenciarios. Estos escritos representan el primer paso legal previo a la posible interposición de demandas civiles.

Comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El secretario de Relaciones Exteriores envió una comunicación a Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para informar sobre las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE y solicitar que se investiguen los hechos. También pidió que se evalúe si hubo violaciones a las obligaciones internacionales, se emitan las recomendaciones correspondientes y el caso sea turnado a los mecanismos especializados del Consejo de Derechos Humanos.

Relaciones Exteriores también señaló que estas gestiones forman parte de la etapa de investigación previa a la posible presentación de acciones legales.

Asimismo, reiteró que continuará brindando apoyo a las familias de las víctimas mediante la red consular y aseguró que el Gobierno de México defenderá los derechos de los mexicanos en el extranjero por las vías institucionales y conforme al derecho internacional.

México busca que EUA investigue 17 muertes ligadas al ICE

Las denuncias por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia o durante operativos del ICE seguirán dos caminos en Estados Unidos, pues una investigación federal se pedirá ante el Departamento de Justicia y otras ante las fiscalías con jurisdicción en Stewart y Clayton, Georgia; Pinal y Maricopa, Arizona; San Bernardino y Ventura, California; Dallas, Webb y Harris, Texas; Ste. Genevieve, Misuri; Cook, Illinois; Glades, Florida, y Winn, Luisiana, mientras el caso más reciente, el de Lorenzo Salgado Araujo, será en Houston ante Sean Teare, fiscal de distrito del condado de Harris, que ya ha dado cuenta públicamente de algunas diligencias.